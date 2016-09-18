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Volvo создаст конкурента Mercedes-Benz A-класса - автоновости
18-09-2016, 09:01, Автоновости Новое шоу Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда начнется 18 ноября....
23-09-2016, 16:55, Автоновости Кроссовер Renault Koleos первого поколения готовится передать эстафету машине новой генерации, однако у ветерана есть еще порох в пороховницах. Французский автомобиль подкупает набором качеств,...
24-02-2014, 13:47, Автоновости Российское подразделение немецкой автомобилестроительной компании BMW объявило о начале продаж нового кабриолета четвертой серии....
11-07-2014, 22:16, Автоновости Специалисты Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса составили рейтинг самых востребованных автомобилей на российском рынке....
25-02-2015, 08:45, Автоновости Китайско-израильский автопроизводитель Qoros готовится показать свой новый кроссовер на автосалоне в Женеве....
28-02-2016, 01:50, Автоновости Ульяновский автозавод заключил с компанией «Россети» договор о долговременном сотрудничестве....
6-12-2015, 19:42, Автоновости Крупнейший автомобильный рынок мира продолжает расти, хоть и не так быстро, как в прошлые годы....
20-01-2017, 09:01, Автоновости Шведский кроссовер дебютирует в апреле этого года в Шанхае....
24-09-2016, 20:52, Автоновости Докризисный объем продаж в 2 млн автомобилей удастся восстановить к 2020 году....
6-11-2013, 11:11, Автоновости Публичная премьера купе Lexus RC состоится во второй половине ноября на мотор-шоу в Токио. Первоначально новинка будет представлена с 306-сильным шестицилиндровым двигателем и в модификации с...