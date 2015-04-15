История Rally Masters Show: 2015 год – неуловимый Алексей Лукьянюк
Юбилейное пятое по счёту Rally Masters Show принесло победу быстрейшим российским раллистам – петербуржскому экипажу в составе Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова. Впрочем, остроты борьбы хватало не только в абсолютном зачёте.В 2015 году в Москву приехали 44 экипажа из 11 стран – России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Израиля, Венгрии, Чехии, США.Уже по традиции трасса Rally Masters Show представляла собой сочетание абсолютно разных по характеру спецучастков «Гребной канал» и «Велодорога». Каждый из допов участники проезжали дважды. Автомобиль Константина и Валентины Засядько. Фото: Rally Masters Show Алексей Лукьянюк вывел на старт новейшую Subaru Impreza WRX STi, подготовленную командой «Успенский Ралли Техника». Лучший российский раллист на топовой полноприводной технике – против этого сочетания никто из соперников не смог противопоставить ничего…А вот позади Лукаса шла нешуточная борьба. И главную сенсацию сотворили братья Грязины – Василий и Николай. В этот раз они оба выступали на одинаковых переднеприводных Peugeot 208 R2. Однако отсутствие заднего привода не помешало им вмешаться в борьбу за места на подиуме. И не просто вмешаться, а, растолкав всех претендентов, выйти на второе и третье место в общем зачёте! Николай Грязин и Ярослав Фёдоров. Фото: Rally Masters Show Однако Василия подкосили технические проблемы – отказал усилитель рулевого управления и Грязин-средний был вынужден оформить сход. Таким образом второе место унаследовал его младший брат Николай – он же одержал победу в зачёте R2. Третьим Rally Masters Show 2015 года завершил гонщик из Казахстана Пётр Бородин.На четвёртом месте – и первом в зачёте R3 – финишировал Дмитрий Мячин. Михаил Лепехов, которому ассистировал Евгений Новиков, стал пятым. Далее – Дмитрий Зорин, Сергей Ременник, Пётр Туркин, победитель исторического зачёта Вилле Сильвасте и Сергей Тамбовцев.Победителем этапа серии Volkswagen Polo Cup, проходившего в рамках Rally Masters Show, стал Юрий Аршанский.А самым грустным моментом гонки 2015 года стала авария Александра Алибекова, разбившего свою фантастическую Lancia Stratos… Александр Алибеков и Олег Уперенко. Фото: Rally Masters Show Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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