ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ История Rally Masters Show: 2015 год – неуловимый Алексей Лукьянюк Юбилейное пятое по счёту Rally Masters Show принесло победу быстрейшим российским раллистам – петербуржскому экипажу в составе Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова. Впрочем, остроты борьбы хватало не только в абсолютном зачёте. В 2015 году в Москву приехали 44 экипажа из 11 стран – России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Израиля, Венгрии, Чехии, США. Уже по традиции трасса Rally Masters Show представляла собой сочетание абсолютно разных по характеру спецучастков «Гребной канал» и «Велодорога». Каждый из допов участники проезжали дважды.



Автомобиль Константина и Валентины Засядько. Фото: Rally Masters Show

Алексей Лукьянюк вывел на старт новейшую Subaru Impreza WRX STi, подготовленную командой «Успенский Ралли Техника». Лучший российский раллист на топовой полноприводной технике – против этого сочетания никто из соперников не смог противопоставить ничего… А вот позади Лукаса шла нешуточная борьба. И главную сенсацию сотворили братья Грязины – Василий и Николай. В этот раз они оба выступали на одинаковых переднеприводных Peugeot 208 R2. Однако отсутствие заднего привода не помешало им вмешаться в борьбу за места на подиуме. И не просто вмешаться, а, растолкав всех претендентов, выйти на второе и третье место в общем зачёте!



Николай Грязин и Ярослав Фёдоров. Фото: Rally Masters Show

Однако Василия подкосили технические проблемы – отказал усилитель рулевого управления и Грязин-средний был вынужден оформить сход. Таким образом второе место унаследовал его младший брат Николай – он же одержал победу в зачёте R2. Третьим Rally Masters Show 2015 года завершил гонщик из Казахстана Пётр Бородин. На четвёртом месте – и первом в зачёте R3 – финишировал Дмитрий Мячин. Михаил Лепехов, которому ассистировал Евгений Новиков, стал пятым. Далее – Дмитрий Зорин, Сергей Ременник, Пётр Туркин, победитель исторического зачёта Вилле Сильвасте и Сергей Тамбовцев. Победителем этапа серии Volkswagen Polo Cup, проходившего в рамках Rally Masters Show, стал Юрий Аршанский. А самым грустным моментом гонки 2015 года стала авария Александра Алибекова, разбившего свою фантастическую Lancia Stratos…



Александр Алибеков и Олег Уперенко. Фото: Rally Masters Show

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В краевом центре прошел всероссийский турнир по вольной борьбе на призы ректора ДВФУ. Соревнования собрали более сотни спортсменов со всех регионов страны. Ежегодный турнир открыл легендарный... Подробнее Поздравление с Новым годом Светланы Панасенко - тренера по гребле ККДЮСШ... Подробнее На белгородском картодроме "Вираж" прошел заключительный этап картингового чемпионата России, расставивший точки над i... Подробнее Испанский гонщик Фернандо Алонсо заявил, что его слова нередко неправильно трактуются общественностью, поскольку ему приходится делиться своими мыслями в эмоциональные моменты.... Подробнее В Force India заявили, что будущее Серхио Переса находится не в их руках, поскольку у команды нет никакой власти над спонсорами из Мексики. В настоящий момент у Серхио заключен контракт с индийской... Подробнее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел совещание по развитию хоккея в Приморском крае. В нем приняли участие член Совета Федерации Вячеслав Фетисов, руководство хоккейного клуба... Подробнее В квалификации дебютного этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость в Сильверстоуне экипаж Toyota опередил соперников из Audi и Porsche... Подробнее Восемь футбольных команд сошлись на стадионе «Угольщик» на традиционный детский турнир «Времена года». Между собой соревновались футболисты из Заводского, Артемовского, Вольно-Надеждинского, Большого... Подробнее Как заявил консультант Red Bull Хельмут Марко, в команде думали над идеей создания собственного двигателя, однако быстро осознали, что игра не стоит свеч. Четырехкратный обладатель Кубка... Подробнее Бывший гонщик Формулы 1 Камуи Кобаяши празднует сегодня свой 29-й день рождения.... Подробнее