Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

В большой дрифт возвращается наказанный за нарушение ПДД спортсмен

В большой дрифт возвращается наказанный за нарушение ПДД спортсмен
Пилот Российской дрифт-серии Эдуард Маляров, отбывший наказание за нелегальный дрифт на дороге общего пользования, примет участие в первом этапе РДС-Восток. Мероприятие пройдёт в эти выходные на «Приморском кольце».

Напомним, в октябре 2015 года по инициативе Российской дрифт-серии Эдуард Маляров был лишён спортивной лицензии за уличный дрифт во Владивостоке. Тогда автоспортивное сообщество резко осудило поступок спортсмена, а Российская автомобильная федерация на год лишила пилота лицензии. Спустя год гонщик публично принёс извинения и выразил сожаление по поводу произошедшего. Срок дисквалификации истёк 18 октября 2016 года, после чего Эдуард Маляров смог начать процесс по возвращению гоночной лицензии. «Просто так лицензию не возвращают, необходимо по новой сдавать экзамены и только после этого получить лицензию профессионального автоспортсмена, — прокомментировал ранее ситуацию Максим Наумец, председатель КОО "Приморской автомобильной федерации".

В данный момент Эдуард Маляров активно готовится к соревнованию: «Автомобиль готов полностью, это новый автомобиль - Чайзер с мотором 1JZ мощностью около 500 сил. На нём планирую участвовать во всех этапах РДС-Восток в этом году. Я пережил не самое приятное время, это был крик души, видимо, нужно было остановиться, переждать, отойти от всего, чтобы сейчас вернуться с новыми силами, с новой машиной. Теперь только спорт, дрифт только на площадке. Начинаю с чистого листа, но готов встать на топовые позиции – я настроен, и машина настроена» - заключил спортсмен.

И если Эдуард Маляров возвращается в дрифт, то другой пилот РДС-Восток Хамран Мержоев готовится к своему дебюту. «Дрифт люблю очень сильно! Вообще я болельщик со стажем – стал смотреть дрифт, как только он появился. Люблю автоспорт, но дрифт более всего. Меня тренирует главный судья соревнований Дмитрий Семенюк. Машина нашей команды – команды «JZ-сервис», изначально строилась под него, но решили, что на ней буду кататься я. Это Тойота Чайзер, мотор 2JZ, турбина 35-й GTX, порядка 600 лошадиных сил. Кстати, два дня назад тренировались, но посреди тренировки машина на трассе заглохла и больше не завелась. Сейчас вроде всё починили, продолжаем тренироваться!»

Кроме непосредственно спортивной составляющей зрителей по традиции ждёт и развлекательная часть. В этом году она будет более насыщенной: «Мы делаем это для зрителя, мы делаем больше шоу – такие задачи мы поставили для себя в этом сезоне, - говорит Анатолий Аксюточкин, один из организаторов РДС-Восток, помимо соревнований между участниками – любимцами публики и дебютантами РДС-Восток, зрители увидят дрифт-шоу от четырнадцатилетнего жителя Владивостока Дениса Сорокопуда. Это очень талантливый и перспективный дрифтер, однако, по правилам мы не можем допустить его к соревнованиям – не позволяет возраст, но шоу-заезды он репетирует с главным судьёй РДС-Восток Дмитрием Семенюком, и в эти выходные на «Примринге» Денис презентует себя. Выставка тюнинга, детский парк с верёвочным городком и аквагримом, интерактивы с участниками и фотозоны, прокатный картинг и клубные лаунж-зоны – каждый член семьи любого возраста и пола найдёт себе развлечение в этот уикенд на «Примринге» - добавил Анатолий Аксюточкин.



Билеты на открытие дрифт-сезона можно приобрести в кассах Дальпартер и на сайте Вл.ру



По традиции на месте проведения соревнования будут открыты точки питания, палатки с сувенирной продукцией, а для детей весь день работает Ринго-парк. Подробности на http://www.rdsvostok.ru/



Пресс-служба РДС-Восток



Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Александр Карелин открыл турнир по вольной борьбе во Владивостоке
15-04-2015, 02:02, Спорт
В краевом центре прошел всероссийский турнир по вольной борьбе на призы ректора ДВФУ. Соревнования собрали более сотни спортсменов со всех регионов страны. Ежегодный турнир открыл легендарный...
Подробнее
Поздравление с Новым годом Светланы Панасенко - тренера по гребле ККДЮСШ
1-01-2015, 19:10, Спорт
Поздравление с Новым годом Светланы Панасенко - тренера по гребле ККДЮСШ...
Подробнее
Российский картинговый чемпионат финишировал на Белгородчине
13-09-2014, 10:57, Спорт
На белгородском картодроме "Вираж" прошел заключительный этап картингового чемпионата России, расставивший точки над i...
Подробнее
Карлос Сайнс: Алонсо не уйдет из Формулы 1 в 2016 году
5-10-2015, 19:57, Спорт
Испанский гонщик Фернандо Алонсо заявил, что его слова нередко неправильно трактуются общественностью, поскольку ему приходится делиться своими мыслями в эмоциональные моменты....
Подробнее
Будущее Серхио Переса находится в руках спонсоров
3-08-2016, 22:54, Спорт
В Force India заявили, что будущее Серхио Переса находится не в их руках, поскольку у команды нет никакой власти над спонсорами из Мексики. В настоящий момент у Серхио заключен контракт с индийской...
Подробнее
В Приморье внедряют новую модель развития спорта
16-11-2014, 01:48, Спорт
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел совещание по развитию хоккея в Приморском крае. В нем приняли участие член Совета Федерации Вячеслав Фетисов, руководство хоккейного клуба...
Подробнее
Toyota опередила Audi и Porsche в борьбе за поул в WEC
20-04-2014, 07:00, Спорт
В квалификации дебютного этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость в Сильверстоуне экипаж Toyota опередил соперников из Audi и Porsche...
Подробнее
«Атлетика» - победители футбольного турнира «Времена года»
20-08-2016, 02:49, Спорт
Восемь футбольных команд сошлись на стадионе «Угольщик» на традиционный детский турнир «Времена года». Между собой соревновались футболисты из Заводского, Артемовского, Вольно-Надеждинского, Большого...
Подробнее
В Red Bull думали о создании собственного двигателя
23-03-2016, 23:42, Спорт
Как заявил консультант Red Bull Хельмут Марко, в команде думали над идеей создания собственного двигателя, однако быстро осознали, что игра не стоит свеч. Четырехкратный обладатель Кубка...
Подробнее
Камуи Кобаяши исполнилось 29 лет
13-09-2015, 22:40, Спорт
Бывший гонщик Формулы 1 Камуи Кобаяши празднует сегодня свой 29-й день рождения....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU