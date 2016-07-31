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Jeep представил большой кроссовер для Китая - автоновости
31-07-2016, 16:03, Автоновости Иногда от бывалых автомобилистов слышишь: «Тормоза придумал трус». Но тот, у кого сердце уходило в пятки, когда машина вдруг отказывалась тормозить, с таким утверждением вряд ли согласится…....
16-03-2016, 03:43, Автоновости Глобальный объем продаж Volkswagen AG в феврале сократился до 693 300 автомобилей....
29-02-2016, 12:58, Автоновости Руководство Mercedes-Benz не считает целесообразным производство Citan в РФ....
10-09-2015, 01:23, Автоновости Компания «LemartAVTO» предлагает качественные услуги по замене и ремонту автомобильных стекол любых марок автомобилей. Вся продукция отвечает техническим требованиям безопасности и имеет...
11-12-2014, 06:47, Автоновости Новый флагманский седан китайского автопроизводителя Geely дебютирует уже на следующей неделе....
8-09-2014, 08:01, Автоновости Южно-корейский автопроизводитель Kia в числе других новинок показал на Московском автосалоне концептуальный спорткар GT4 Stinger....
16-04-2014, 16:43, Автоновости Возможно, на автозаводе в Ижевске будет налажено производство хэтчбеков Nissan Tiida второго по счету поколения....
24-09-2015, 15:42, Автоновости Land Rover работает над созданием полностью экологичных гибридных двигателей....
14-03-2017, 12:53, Автоновости На своей странице в Facebook компания SsangYong опубликовала первые изображения своего нового флагманского кроссовера с рабочим названием «Проект Y400»....
27-02-2009, 13:00, Автоновости Новые правила в системе ОСАГО являются непроработанными и, вступив в силу с 1 марта, создадут автомобилистам дополнительные трудности....