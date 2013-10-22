ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Во Владивостоке пройдет турнир по самбо

В субботу, 22 апреля, и в воскресенье, 23 апреля, во Владивостоке пройдет турнир по самбо среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43). Организаторами выступила федерация самбо и дзюдо Владивостока при поддержке администрации краевого центра.





В соревнованиях примут участие спортсмены от 9 до 10 и от 17 до 18 лет включительно. Участников, занявших 1, 2 и 3 места, наградят грамотами и медалями, кроме того, четыре лучших борца соревнований получат памятные призы.





Администрация Владивостока приглашает всех желающих поболеть за юных спортсменов. Вход свободный. Начало турнира в 11 часов.





Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 10:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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