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Lynk&Co шокировала автоиндустрию своими обещаниями - автоновости
10-07-2015, 05:07, Автоновости Начиная с 1 июля, россияне получили возможность заключать договоры Обязательного страхования гражданской ответственности через интернет....
7-05-2014, 07:52, Автоновости Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» хочет полностью взять под контроль Ульяновский автозавод, на мощностях которого ведется сборка автомобилей группы....
25-11-2015, 08:51, Автоновости Volkswagen не будет выплачивать европейцам компенсации за «дизели»....
27-12-2013, 11:24, Автоновости "Дорога, дорога, осталось немного" - поется в одной песне. Хорошо, когда «немного» относится к пункту назначения (именно к Вашему, а не так как в одноименном фильме), а не к травмам, разбитому авто...
14-09-2016, 01:07, Автоновости Обновленная версия седана Sentra для североамериканского рынка получила «горячую» версию....
6-11-2014, 06:02, Автоновости Японский автопроизводитель Toyota, недавно в очередной раз подтвердивший свой статус лидера мирового авторынка, успешно завоевывает Китай....
10-02-2014, 04:01, Автоновости За период с июля по декабрь прошлого года российские дилеры китайского автопроизводителя CHERY реализовали 10183 автомобиля....
29-12-2014, 03:48, Автоновости Итальянский автопроизводитель Fiat, входящий в состав Fiat-Chrysler Group, планирует возродить свою старую модель Fiat 124....
26-05-2016, 15:51, Автоновости Первым производителем АЗС для электромобилей станет Государственный Рязанский приборный завод....
29-12-2016, 04:43, Автоновости Лука Патриньяни генеральный директор Cadillac Russia....