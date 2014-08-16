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Нико Хюлькенберг по-прежнему недоволен машиной Renault

Гонщик Renault Нико Хюлькенберг заявил, что ему по-прежнему многое не нравится в машине R.S.17, несмотря на прогресс французской команды.

На Гран При Бахрейна немец завоевал свои первые очки в составе коллектива из Энстоуна, финишировав девятым. Даже соперники выразили удивление скоростью Renault, но Нико не спешит с выводами.

Скорость Renault удивляет конкурентов на старте сезона-2017

«Всё относительно, – цитирует Хюлькенберга F1i. – У гонщиков, финиширующих в районе 15-го места, вероятно, дела обстоят намного хуже, но мне всё равно.

Я пилотирую машину и, очевидно, должен указать команде на проблемные области.

Радует, что у нас такой хороший темп, но ещё много предстоит сделать. Это является свидетельством большого потенциала и хорошего базиса.

Думаю, у нашей команды хорошая структура. Не сказать, что мы в чём-то серьёзно отстаём. Мы можем прибавить во всех аспектах, дело в деталях. Но все команды стараются прибавить и много работают для этого, поэтому сократить отставание очень тяжело».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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