Пейнтболисты разыграют первые награды сезона

22-23 апреля во Владивостоке на базе пейнтбольного клуба «Аскольд» (ул. Русская 73 б, стр. 12) состоится городской чемпионат по пейнтболу. Организаторами мероприятия выступили федерации спортивного пейнтбола Приморского края совместно с администрацией Владивостока.
В соревнованиях участвуют спортсмены 2-х дивизионов: «1-ый дивизион» и «4-ий дивизион». Состав команд - 5 полевых игроков и до 3-х запасных. «Д 4» - команды с начальным турнирным опытом. «Д 1» - команды с высоким уровнем подготовки. Возраст участников - не моложе 2003 года рождения. Результаты определяются согласно действующим правилам российской федерации пейнтбола.
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