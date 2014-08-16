ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пейнтболисты разыграют первые награды сезона

22-23 апреля во Владивостоке на базе пейнтбольного клуба «Аскольд» (ул. Русская 73 б, стр. 12) состоится городской чемпионат по пейнтболу. Организаторами мероприятия выступили федерации спортивного пейнтбола Приморского края совместно с администрацией Владивостока.





В соревнованиях участвуют спортсмены 2-х дивизионов: «1-ый дивизион» и «4-ий дивизион». Состав команд - 5 полевых игроков и до 3-х запасных. «Д 4» - команды с начальным турнирным опытом. «Д 1» - команды с высоким уровнем подготовки. Возраст участников - не моложе 2003 года рождения. Результаты определяются согласно действующим правилам российской федерации пейнтбола.





Программа соревнований:





22 апреля





09.00 - регистрация;





10.00 - торжественная часть;





10.30 - отборочные игры «Д 1»;





16.00 – полуфинал;





17.00 - финальные игры;





18.30 - награждение победителей в дивизионе.





23 апреля





09.00 - регистрация;





11.00 - торжественная часть;





11.30 - отборочные игры «Д 4»;





16.00 – полуфинал;





17.00 - финальные игры;





18.30 - награждение победителей.





Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 06:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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