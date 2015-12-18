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Kia cee’d получит новую версию - автоновости
18-12-2015, 20:06, Автоновости Kia представит прототип беспилотного автомобиля в январе в Лас-Вегасе....
12-07-2016, 15:52, Автоновости Автомобиль, который разрабатывался два года, наконец-то выходит на рынок....
18-02-2016, 01:44, Автоновости Министерство связи Российской Федерации совместно с ГИБДД разработало интернет-сервис, позволяющий оперативно сообщить Госавтоинспекции информацию о нарушениях ПДД на дорогах....
29-05-2016, 23:54, Автоновости Им стал Toyota Prius нового поколения....
3-02-2014, 21:06, Автоновости Продажи легковых автомобилей в странах Европейского союза в декабре 2013 года выросли на 13,3% по сравнению с декабрем 2012 года....
3-12-2013, 02:20, Автоновости Тюнинг-бюро Brabus для универсала Mercedes-Benz E 63 AMG недавно представило пакет доработок. Ключевым моментом нового проекта стал форсированный двигатель. Рабочий объем восьми цилиндров был...
14-12-2015, 20:44, Автоновости За день до даты старта производства нового российского хэтчбека Lada XRay в СМИ появилась информация о комплектациях будущей новинки....
31-03-2017, 08:44, Автоновости Информагентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя Департамента транспорта г. Москвы Алину Бисембаеву сообщило, что в нынешнем году на столичных дорогах построят сто новых пешеходных...
20-03-2014, 03:50, Автоновости Директор по ускорению проектов Opel/Vauxhall Джеффри Гловер займет должность генерального директора совместного предприятия с 11 апреля текущего года....
31-03-2017, 12:52, Автоновости Указом Президента РФ от 29 марта с занимаемой должности был уволен глава российского ГИБДД генерал-лейтенант Виктор Нилов, возглавлявший службу более 6 лет....