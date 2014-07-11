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Трасса в Монреале будет адаптирована к высоким скоростям новых машин

На автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале началась подготовка к Гран При Канады, сообщает AUTOSPORT.

В связи с повышением скорости машин Формулы 1 на большинстве трасс чемпионата в этом году были улучшены меры безопасности.

Конфигурация кольца в Монреале изменениям не подвергнется, а модернизация прежде всего коснётся ограждений, большинство из которых будут заменены барьерами TecPro.

Также FIA потребовала заменить традиционные гравийные ловушки асфальтированными зонами вылета, как на других трассах.
Трасса в Монреале будет адаптирована к высоким скоростям новых машин
© autosport.com

Знаменитая «Стена чемпионов» – бетонная стена, расположенная на выходе из последней шиканы – также претерпит изменения. Речь идёт об изменение угла, который FIA посчитала опасным.

В настоящее время краны, погрузчики, грузовики и грейдеры работают в первом, втором, пятом, 13-м и 14-м поворотах. Позже начнётся работа в седьмом, восьмом и десятом.

Cейфер-барьеры, используемые на овалах в NASCAR, заменят стальные ограждения в 5-м повороте.

Промоутеры рассчитывают завершить все работы к середине мая.

Гран При Канады пройдёт 9-11 июня.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
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