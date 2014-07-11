ЗНАКОМСТВА
КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ
ТУРИЗМ
АВТОНОВОСТИ
НОВОСТИ СПОРТА
Трасса в Монреале будет адаптирована к высоким скоростям новых машин
На автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале началась подготовка к Гран При Канады, сообщает AUTOSPORT.
В связи с повышением скорости машин Формулы 1 на большинстве трасс чемпионата в этом году были улучшены меры безопасности.
Конфигурация кольца в Монреале изменениям не подвергнется, а модернизация прежде всего коснётся ограждений, большинство из которых будут заменены барьерами TecPro.
Также FIA потребовала заменить традиционные гравийные ловушки асфальтированными зонами вылета, как на других трассах.
© autosport.com
Знаменитая «Стена чемпионов» – бетонная стена, расположенная на выходе из последней шиканы – также претерпит изменения. Речь идёт об изменение угла, который FIA посчитала опасным.
В настоящее время краны, погрузчики, грузовики и грейдеры работают в первом, втором, пятом, 13-м и 14-м поворотах. Позже начнётся работа в седьмом, восьмом и десятом.
Cейфер-барьеры, используемые на овалах в NASCAR, заменят стальные ограждения в 5-м повороте.
Промоутеры рассчитывают завершить все работы к середине мая.
Гран При Канады пройдёт 9-11 июня.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
11-07-2014, 11:20, Спорт Спортивная площадка у общеобразовательной школы № 27 в поселке Смоляниново Шкотовского района к 1 сентября будет полностью готова к приему детей. Об этом сегодня, 9 июля, заявил вице-губернатор...
6-06-2016, 06:42, Спорт Лучший результат по итогам тестового дня в Ле-Мане продемонстрировал пилот второго экипажа Audi LMP1 Лукас ди Грасси. Бразилец показал результат 3.21,375, который оказался недосягаем для остальных....
8-03-2017, 15:49, Спорт Пилот Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал итоги первого дня заключительного блока предсезонных тестов в Барселоне. Во вторник россиянин проехал 83 круга и занял девятое место в протоколе...
2-04-2016, 13:52, Спорт Элио Кастроневес завоевал поул-позицию в преддверии второго этапа сезона 2016 года серии IndyCar на трассе Phoenix International Raceway. Средняя скорость двух его квалификационных кругов составила...
1-12-2015, 21:43, Спорт Во дворце спорта «Юность» на открытом чемпионате и первенстве Владивостока начинающие и опытные спортсмены сразились в экзотической японской борьбе – сумо. Специальный пояс – маваси – важный...
8-02-2017, 12:01, Спорт Команда Polestar Cyan Racing Volvo подтвердила, что объявит состав гонщиков на сезон-2017 на мероприятии в Гетеборге в Швеции 27 февраля, сообщает TouringCarTimes. В этом году шведский коллектив...
26-02-2014, 05:50, Спорт Свыше ста спортсменов от 6 до 17 лет съехались 23 февраля в с. Черниговка, где проводилось открытое первенство Черниговского района по каратэ Сетокан. В соревнованиях, посвященных Дню защитника...
29-06-2015, 21:54, Спорт Британский гонщик Дженсон Баттон заявил, что многочисленные проблемы у мотористов Honda после возвращения в Формулу 1 никак не сказались на их мотивации. Разговоры о возможных изменениях в планах...
11-04-2017, 02:48, Спорт «Приморочка» одержала восьмую в сезоне победу на тай-брейке, которая досрочно гарантировала как минимум второе место по итогам сезона в Высшей лиге «А». Повторный матч с «Воронежем» начался с...
18-09-2014, 20:40, Спорт После многих лет превосходства Red Bull Racing и Renault уступили пальму безоговорочного первенства в Ф1 представиелям Mercedes – и между патнёрами начался разлад. Но сейчас в их отношениях грядут...