ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Трасса в Монреале будет адаптирована к высоким скоростям новых машин На автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале началась подготовка к Гран При Канады, сообщает AUTOSPORT. В связи с повышением скорости машин Формулы 1 на большинстве трасс чемпионата в этом году были улучшены меры безопасности. Конфигурация кольца в Монреале изменениям не подвергнется, а модернизация прежде всего коснётся ограждений, большинство из которых будут заменены барьерами TecPro. Также FIA потребовала заменить традиционные гравийные ловушки асфальтированными зонами вылета, как на других трассах.



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Знаменитая «Стена чемпионов» – бетонная стена, расположенная на выходе из последней шиканы – также претерпит изменения. Речь идёт об изменение угла, который FIA посчитала опасным. В настоящее время краны, погрузчики, грузовики и грейдеры работают в первом, втором, пятом, 13-м и 14-м поворотах. Позже начнётся работа в седьмом, восьмом и десятом. Cейфер-барьеры, используемые на овалах в NASCAR, заменят стальные ограждения в 5-м повороте. Промоутеры рассчитывают завершить все работы к середине мая. Гран При Канады пройдёт 9-11 июня.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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