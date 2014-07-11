На картодроме «Змеинка» выступят картингисты

В предстоящее воскресенье, 23 апреля, на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) во Владивостоке пройдет первый этап чемпионата города по картингу. Поддержать любимых пилотов приглашаются жители и гости приморской столицы.
Водителей и команды, занявших первые, вторые и третьи места наградят кубками, медалями и памятными дипломами.
Программа соревнований на 23 апреля:
11 часов - тренировочные заезды;
12 часов – кавалификационные заезды;
14 часов – 17:00 – финальные заезды;
16 часов –подведение итогов;
17 часов – награждение участников.
Администрация Владивостока приглашает всех любителей этого вида гонок провести время с пользой и поболеть за спортсменов.
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