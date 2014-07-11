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На картодроме «Змеинка» выступят картингисты

На картодроме «Змеинка» выступят картингисты
В предстоящее воскресенье, 23 апреля, на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) во Владивостоке пройдет первый этап чемпионата города по картингу. Поддержать любимых пилотов приглашаются жители и гости приморской столицы.

Водителей и команды, занявших первые, вторые и третьи места наградят кубками, медалями и памятными дипломами.



Программа соревнований на 23 апреля:



11 часов - тренировочные заезды;



12 часов – кавалификационные заезды;



14 часов – 17:00 – финальные заезды;



16 часов –подведение итогов;



17 часов – награждение участников.



Администрация Владивостока приглашает всех любителей этого вида гонок провести время с пользой и поболеть за спортсменов.



Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 03:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
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