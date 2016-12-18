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Скорость Renault удивляет конкурентов на старте сезона-2017
Команда Renault удивила своей скоростью главных конкурентов в среднем эшелоне пелотона на старте сезона 2017 года.
Несмотря на то, что французская команда набрала дебютные очки в кампании лишь на Гран При Бахрейна, когда Нико Хюлькенберг финишировал девятым, темп RS17 оказался достаточно хорош, чтобы коллектив плотно закрепился в когорте команд-середняков.
Когда корреспондент AUTOSPORT.com поинтересовался у заместителя руководителя Force India Роберта Фернли, удивил ли его такой старт в исполнении Renault, он ответил: «Да, удивил. Renault проделала фантастическую работу зимой. Команда выступает гораздо лучше, чем я думал.
Перед началом тестов я полагал, что мы будем вовлечены в битву четырех команд вместе с Williams, Toro Rosso и McLaren. Очевидно, что McLaren выпала из этой когорты, но ее заменила Renault. Скорее всего, это сражение будет длиться весь сезон.
Две команды борются за победы и еще четыре сражаются за четвертое место. Очевидно, что Red Bull Racing находится где-то между этими зонами борьбы».
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«Похоже, что у Renault есть козырь в виде квалификационного темпа, – сказал испанец. – Возможно, им помогает аэродинамика, возможно, умелое использование шин, однако у нас нет такой скорости на одном круге.
Если говорить о гоночных отрезках, то наша скорость примерна одинаковая.
Renault абсолютно точно сделала большой шаг вперед. Это видно по данным телеметрии».
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