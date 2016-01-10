ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В день своего рождения Даниил Квят станет керлингистом Накануне старта гоночного уик-энда в Сочи пилот Toro Rosso Даниил Квят попробует себя в... керлинге. В преддверии Гран При России Даниил традиционно выходит на лед: в 2015-м Квят сыграл в хоккей, в 2016-м россиянин поучаствовал в заезде на бобслейной трассе, а в среду, 26 апреля, в день своего рождения он встанет на лед вместе с женской сборной России по керлингу, которую представляют Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Кира Езех и Александра Раева. Мероприятие состоится на территории олимпийского парка Сочи в ледовом дворце «Большой». Напомним, что гоночный уик-энд в Сочи начнется 28 апреля.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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