В день своего рождения Даниил Квят станет керлингистом
Накануне старта гоночного уик-энда в Сочи пилот Toro Rosso Даниил Квят попробует себя в... керлинге.В преддверии Гран При России Даниил традиционно выходит на лед: в 2015-м Квят сыграл в хоккей, в 2016-м россиянин поучаствовал в заезде на бобслейной трассе, а в среду, 26 апреля, в день своего рождения он встанет на лед вместе с женской сборной России по керлингу, которую представляют Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Кира Езех и Александра Раева.Мероприятие состоится на территории олимпийского парка Сочи в ледовом дворце «Большой».Напомним, что гоночный уик-энд в Сочи начнется 28 апреля.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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