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В день своего рождения Даниил Квят станет керлингистом

Накануне старта гоночного уик-энда в Сочи пилот Toro Rosso Даниил Квят попробует себя в... керлинге.

В преддверии Гран При России Даниил традиционно выходит на лед: в 2015-м Квят сыграл в хоккей, в 2016-м россиянин поучаствовал в заезде на бобслейной трассе, а в среду, 26 апреля, в день своего рождения он встанет на лед вместе с женской сборной России по керлингу, которую представляют Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Кира Езех и Александра Раева.

Мероприятие состоится на территории олимпийского парка Сочи в ледовом дворце «Большой».

Напомним, что гоночный уик-энд в Сочи начнется 28 апреля.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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