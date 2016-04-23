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Гэри Паффетт: Здорово вернуться в кокпит машины Ф1

Протеже Mercedes Гэри Паффетт поделился своими впечатлениями от второго тестового дня в Бахрейне, по ходу которого он представлял Williams.

Паффетт показал восьмое время среди всех пилотов, намотав 126 кругов.

Валттери Боттас стал быстрейшим во второй день тестов

«Я уже давно не проводил полноценные тесты в технике Ф1, – сказал 36-летний британец. – Здорово вернуться в кокпит машины.

В 2017-м на автомобилях Ф1 увеличился уровень прижимной силы, а шины обладают лучшим сцеплением. Было приятно управлять FW40.

Мы проехали большое количество кругов, что не может не радовать. Мы выполнили всю тестовую программу. Это и являлось нашей главной целью на тесты. Я доволен тем, как прошел день».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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