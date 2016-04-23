ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ «Спартак-Приморье» сыграет за «бронзу» Суперлиги с победителем «регулярки»

В серии за «бронзу» Суперлиги «Спартак-Приморье» сыграет с БК «Новосибирск».





Серия до трех побед начнется в Новосибирске с двух матчей, которые состоятся 22 и 23 апреля (начало в 22:00 вво). На паркете «Олимпийца» «Спартак-Приморье» будет принимать «Новосибирск» 26 и, если потребуется, 27 апреля (начало домашних матчей в 19:00). Если для определения победителя в серии потребуется пятый матч, то он состоится 30 апреля в Новосибирске.





«Новосибирск» является победителем регулярного чемпионата Первого дивизиона Суперлиги. В четвертьфинале сибиряки играли с БК «Купол-Родники» и выиграли первую серию плей-офф со счетом 3:1, на второй стадии команда Владимира Певнева, имея преимущество домашней площадки, уступила в пятиматчевом противостоянии «Иркуту», ставшего по итогам «регулярки» пятым.





Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 14:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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