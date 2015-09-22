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Chevrolet представил кроссовер с умной подвеской - автоновости
22-09-2015, 03:55, Автоновости Российские страховщики обсудят идею о введении «периода охлаждения», во время которого клиенты смогу отказаться от навязанных услуг после покупки ОСАГО....
20-03-2014, 21:50, Автоновости Автопроизводитель из Мюнхена предложит клиентам, желающим наслаждаться солнечными лучами, открытую версию модели 2-й серии....
25-04-2014, 22:00, Автоновости Высокий потребительский спрос на первый в истории BMW серийный электромобиль i3 вынудил баварский концерн увеличить объемы производства хэтчбека....
24-08-2014, 08:57, Автоновости Южно-корейский автопроизводитель Hyundai планирует выпустить новый серийный автомобиль с гибридной силовой установкой....
7-04-2015, 02:09, Автоновости Китайский автопроизводитель Lifan вывел на российский рынок новое поколение своего кроссовера Х60....
16-09-2015, 17:57, Автоновости Infiniti показал свою самую компактную модель....
12-12-2013, 23:50, Автоновости В пресс-службе компании Ferrari сообщают, что прием заявок на изготовление спорткара LaFerrari завершился. Причем, автомобили были распроданы еще до начала производства. Планируемый тираж «гибрида»...
1-08-2016, 08:04, Автоновости К 2018 году в российской линейке BMW может не остаться купе и кабриолетов....
15-04-2014, 18:11, Автоновости Японский автокоцерн Toyota по итогам 2013 года оказался самым прибыльным автомобилестроительным предприятием в мире....
7-04-2016, 11:01, Автоновости За март этого года семь автопроизводителей сняли с продаж девять моделей....