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Пьер Гасли: Я получил фантастический опыт

Резервный пилот Red Bull Racing Пьер Гасли поделился своими впечатлениями от второго тестового дня в Бахрейне.

Пьер показал десятое время, проехав за день 65 кругов.

Валттери Боттас стал быстрейшим во второй день тестов

«Здорово вновь сесть в кокпит автомобиля Ф1. Это всегда волнующий опыт, особенно в свете внедрения нового регламента, согласно которому машины стали гораздо быстрее, – сказал Пьер. – Утром тестовая программа была насыщенной, потому что вчера мы потеряли много времени.

Мы тестировали аэродинамику и сосредоточились на гоночных отрезках. К сожалению, под конец первой половины дня у нас возникла механическая проблема, из-за которой утренняя сессия закончилась для нас досрочно. Из-за этого мы потеряли немного времени и после обеда.

Если не считать эту неудачу, это был фантастический опыт. Я получил огромное удовольствие от управления этим автомобилем. Теперь же я отправляюсь в Японию на первую гонку сезона 2017 года Суперформулы, которую я с нетерпением жду».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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