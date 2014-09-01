ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пьер Гасли: Я получил фантастический опыт Резервный пилот Red Bull Racing Пьер Гасли поделился своими впечатлениями от второго тестового дня в Бахрейне. Пьер показал десятое время, проехав за день 65 кругов. Валттери Боттас стал быстрейшим во второй день тестов «Здорово вновь сесть в кокпит автомобиля Ф1. Это всегда волнующий опыт, особенно в свете внедрения нового регламента, согласно которому машины стали гораздо быстрее, – сказал Пьер. – Утром тестовая программа была насыщенной, потому что вчера мы потеряли много времени. Мы тестировали аэродинамику и сосредоточились на гоночных отрезках. К сожалению, под конец первой половины дня у нас возникла механическая проблема, из-за которой утренняя сессия закончилась для нас досрочно. Из-за этого мы потеряли немного времени и после обеда. Если не считать эту неудачу, это был фантастический опыт. Я получил огромное удовольствие от управления этим автомобилем. Теперь же я отправляюсь в Японию на первую гонку сезона 2017 года Суперформулы, которую я с нетерпением жду».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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