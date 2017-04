ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ценности жизни - автоновости Создатели Vitara нашли баланс между дизайном интерьера, комфортом и эргономикой салона Кафедральный собор в Милане начали возводить в 1386 году, а завершили лишь в начале XIX века В архитектуре Монцы, как нигде в Италии, сильны французские мотивы. Что придает ей особый шарм Suzuki Nine Royals – «слёт» лучших мировых райдеров, лыжников и сноубордистов, съехавшихся в Южный Тироль, чтобы выяснить, кто достоин стать рыцарями и королевами фристайла Попав на праздник спорта, организованный Suzuki, наш герой и вволю накатался на доске, и посмотрел в деле лучших сноубордистов мира Сегодняшний ведущий этой рубрики – 32-летний руководитель московской дизайн-студии Данила. Он – страстный сноубордист и фанат Suzuki и ныне планирует купить новый автомобиль. Учитывая это, редакция предложила молодому человеку совершить вояж на новеньком кроссовере Vitara по Италии, где японский бренд спонсировал соревнования по сноуборду. В дороге нашего протеже сопровождал фотограф, а его впечатления от автомобиля и поездки фиксировал наш журналист Узнав в прошлом году, что нынешней весной в Южном Тироле состоится Suzuki Nine Royals – своего рода слет мастеров сноуборда и фристайла, я твердо решил принять в нем участие. Во-первых, хотелось посмотреть на выступление спортсменов, во-вторых, самому поездить по сложным трассам долины Фингшау, так как давно занимаюсь сноубордом, и, наконец, влиться в международную семью «сузуководов», поскольку уже много лет остаюсь фанатом этой японской марки. К тому же выпала возможность в деле, на протяжении нескольких сотен километров от Милана до долины Веноста, протестировать одну из моделей марки – кроссовер Vitara. Ведь подошло время поменять мой автомобиль, и я хотел понять, какую модель выбрать. Кстати, к Vitara я начал присматриваться еще несколько месяцев назад – мне импонирует его стильный экстерьер, удобные для мегаполиса компактные размеры, отличные инженерные решения, свойственные Suzuki. Но вместе с тем следовало оценить, каким окажется этот SUV в дальнем путешествии – сможет ли обеспечить привычный для меня уровень комфорта, удобен ли его салон с эргономической точки зрения, окажется ли достаточным объем багажника… Словом, мой небольшой отпуск складывался как настоящее сочетание приятного с полезным. И, забегая вперед, отмечу, что именно так и вышло.



Первая встреча



В авиакомпании были изрядно удивлены, когда я позвонил, чтобы уточнить, действуют ли еще специальные тарифы на перевозку лыж и сноуборда. На дворе – самый конец марта, большинство итальянских зон катания уже впали в летнее оцепенение, так что мое появление с бордом в чехле на дроп-оффе в Шереметьево выглядело слегка комично. А по прибытии в Милан комический эффект еще больше усилился: вокруг бушует щедрая итальянская весна, на площади перед Дуомо красуются самые настоящие пальмы, на террасах под солнцем восседают синьоры с разноцветными коктейлями… Словом, посреди всего этого великолепия я со своим сноубордом смотрелся несколько нелепо. Но борд в чехле был быстренько помещен во вместительный багажник Vitara. Несмотря на компактные габариты кроссовера, багажное отделение у него оказалось весьма вместительным: в него вошел и объемный чемодан, и несколько пакетов из миланских магазинов на Корсо Комо (какой дизайнер удержится от того, чтобы не примерить последние дизайнерские тренды на себя?) и, конечно же, чехол с доской. Правда, чтобы уместить столь длинномерный предмет, я разложил задний диван автомобиля – благо делается это одним движением. Если же путешествовать без снаряжения, то на втором ряду этого SUV вполне достаточно места для того, чтобы двое пассажиров не чувствовали себя стесненными (при условии, правда, что они не баскетболисты). Зато на переднем пассажирском кресле комфортно будет даже высокому и крепко сбитому попутчику: первый ряд этого обманчиво небольшого кроссовера отлично подходит даже таким людям, как я со своими 186 см роста. В свою очередь, водительское место, как и положено современному автомобилю, отличается эргономичностью, ощутимой боковой поддержкой и внушительным набором регулировок, что выдает его адаптивный характер. Ну что ж, пожалуй, уже можно сделать первые выводы о том, каков он, Suzuki Vitara. Путешественники со стажем наверняка скажут, что он отлично подходит для автомобильных путешествий: подвеска и довольно вместительный салон позволяют чувствовать себя уверенно и на нескончаемых шоссе, и на закрученных горных серпантинах, а компактные размеры не дадут ощутить себя стесненным на узких улочках старинных европейских городов. При этом любители приключений отметят, что в его внешности чувствуется боевой настрой, а «хваткий» трехспицевый руль небольшого диаметра словно провоцирует на активное вождение. Я же как дизайнер не могу не сказать несколько лестных слов в адрес его внешности. Она, безусловно, эффектна: небольшой по габаритам, но вместе с тем «мускулистый», мужественный, энергичный двухцветный кузов (между прочим, у дилеров предлагается обширная палитра – от сдержанного оттенка слоновой кости, который достался мне, до фирменной холодной бирюзы: в общей сложности 14 вариантов цветовых решений, из которых 8 – комбинированные), хитросплетение динамичных линий… В общем, даже в потоке на итальянской автостраде, где можно встретить едва ли не все шедевры автомобильного дизайна в естественной среде обитания, Vitara не теряется. А давние поклонники Suzuki (к которым отношусь и я) наверняка заметят, что этот автомобиль – квинтэссенция философии, crème de la crème японского бренда. Этот кроссовер подчеркнуто технологичен и при этом на редкость эмоционален. Искать и переживать новое, чтобы сделать свою жизнь насыщеннее, чувствовать, видеть и вдохновляться, проверять себя на прочность – Vitara просто создан для всего этого. Нико Зацека, основатель снежного турнира Suzuki Nine Royals, как то заметил, что его целью было объединить в одном месте спортсменов, чей конек – технические штучки, безукоризненный стиль и позитивные эмоции. И, сев за руль Vitara, я подумал, что турнир неспроста носит имя японского бренда: во всяком случае, все то же самое можно сказать и про доставшийся мне автомобиль. Впрочем, мне еще предстояло испытать все это на деле. Поехали!



В погоне за эмоциями



Benvenuti a Milano, ragazzi! Столица Ломбардии – лучшее место, чтобы отправиться в путешествие за эмоциями. Их здесь через край, особенно на дороге. Об итальянском стиле вождения ходят легенды, но опытные автопутешественники говорят, что в Милане водители еще держат себя в руках, в отличие от своих римских или тем более неаполитанских собратьев. К тому же напряженный миланский трафик сдерживает их скоростные амбиции. Зато, лавируя в потоке, едва ли не половина которого приходится на такси, я не раз и не два мысленно благодарил японских инженеров, снабдивших свой кроссовер высокой посадкой, тонкими стойками кузова, размашистыми зеркалами и, что самое главное, камерой заднего вида, изображение с которой в неплохом разрешении передается на центральный дисплей. Благодаря всему этому отличный обзор во все стороны был мне обеспечен. Сенсорный экран мультимедийной системы здесь не слишком большой, но отзывчивый. А на дороге это всегда жирный плюс к безопасности. В Suzuki традиционно придерживаются мнения, что главное для водителя – видеть дорогу, а не ее цифровую копию, поэтому не спешат превращать свои автомобили в кинозалы на колесах, и мне это импонирует. Дисплей не перетягивает на себя слишком много внимания, он, что называется, на своем месте – ровно по центру консоли, сквозь которую проходит волнообразная вставка в цвет кузова, рифмующаяся с выштамповкой на его боку. При этом, несмотря на харизматичность и обилие оригинальных элементов (это не автомобиль, а готовое дизайнерское портфолио!), в нем везде чувствуешь себя в своей тарелке. Так, в квартале Porta Nuova, где происходят все самые яркие архитектурные эксперименты нынешнего времени, он выглядит подчеркнуто contemporary, а динамичные изгибы кузова в цвете слоновой кости весьма органично сочетаются со сложносочиненными ребрами Центра инновационных технологий. Того самого здания, которое в 2015 году стало итальянским павильоном на проходившей в Милане Всемирной выставке. Впрочем, Vitara в комбинированной гамме оказывается уместным и в историческом центре – хоть в окрестностях Дуомо на нем дефилируй, хоть на премьеру в Ла-Скала подъезжай. Но даже в таком сдержанном сочетании цветов он остается современным: создатели модели ориентировались на молодую, но знающую себе цену аудиторию. На мой взгляд, это у них получилось: в свои 32 года я чувствую себя за рулем этого «японца» отлично, хотя обычно многие кроссоверы несколько «старят» своих владельцев. Однако пришло время проверить, соответствует ли внешности характер автомобиля – пора вырваться на простор автострады!



Дышите глубже



Завожу мотор и понимаю, что двигатель изолирован надежно: догадаться о его работе на холостых оборотах можно лишь по показаниям стрелки тахометра – ни шума тебе, ни вибраций. А при разгоне за 80 км/ч пропадает и ощущение жесткости: Vitara четко подчиняется рулю, стабильно и без кренов входит в повороты. Дальше – больше: уже после первой сотни километров он начинает радовать не только сердце водителя, но и его расчетливую душу – расход топлива едва-едва достиг 9 л. И это при том, что на выезде из Милана я изрядно потолкался в пробках, а на шоссе позволил себе поэкспериментировать с режимами. Пожалуй, более всего понравился «спортивный» режим системы полного привода AllGrip, а также возможность менять передачи «лепестками» на руле. Кстати, после 4000 оборотов понимаешь: этот «японец» – парень что надо, особенно в плане тяги. Пока размышлял о том, что частым гостем на заправках с этим автомобилем я не стану, сам проголодался куда больше. И разгулявшийся аппетит привел меня в Монцу – город, одно название которого заставляет учащенно биться сердце любого автомобильного фаната. Ведь именно здесь расположена самая скоростная из трасс Formula 1 и, похоже, самая старая: Гран-при тут разыгрывают с 1921 года. А вот в гастрономическом плане Монца является абсолютным продолжением Милана. То есть ризотто, ризотто и еще раз ризотто. Самая аутентичная версия – со свиной колбасой, risotto con la luganega. Похож на миланский и местный собор, который тоже называют Дуомо. В то время как главная здешняя достопримечательность, Вилла Реале, скорее напоминает уменьшенный Версаль. Впрочем, ничего удивительного: его создатель Джузеппе Пьермарини ориентировался на французский образец и не скрывал этого. Да и парк вокруг дворца разбивали французские садовники по приказу Эжена Богарне, пасынка Наполеона – это было в пору, когда Италия находилась под его властью. Выпив кофе с видом на дворец, готовлюсь ехать дальше. Парк Рио Валлоне изначально не входил в мои планы, однако появление на экране навигационной системы внушительного зеленого массива выглядело чертовски соблазнительно. И я ничуть не пожалел: ведущее к парку шоссе Турин – Триест считается одной из самых красивых автодорог в Европе, а сам парк предоставляет отличную возможность забыть о том, что вы находитесь прямо в сердце индустриальной Ломбардии. Нужно лишь съехать с шоссе на ведущую к парковке дорожку, оставить автомобиль и вдохнуть полными легкими свежий воздух. Наверное, в этот момент любому автомобилисту стало бы немножко стыдно: мы все так ценим возможность вздохнуть свободно, оказавшись в зеленом лесу, но ведь чтобы добраться сюда, мы сжигаем топливо… Впрочем, в век современных технологий все можно быстренько проверить: «Окей, Гугл: сколько выбросов делает новый Suzuki Vitara?» Ответ меня приятно удивляет: всего-то 106 г/км CO2 – полное соответствие нормам Euro 5! И – логичное следствие скромного аппетита кроссовера.



Тонкие маневры



Следующий пункт моего маршрута протяженностью в несколько сотен километров – Бергамо. Поистине идеальное место для того, чтобы отправиться за вдохновением: его источники тут бьют буквально на каждом шагу. И многие заставят вас почувствовать себя первооткрывателем. Еще Ле Корбюзье называл этот город «достойным почитания Неизвестным», намекая на то, что его архитектурные сокровища почему-то остаются вне поля зрения наводняющих Италию туристов. С тех пор, конечно, много воды утекло, но популярным туристическим направлением Бергамо так и не стал. Однако я не мог миновать его: в самом деле, разве уважающий себя дизайнер может проигнорировать приглашение великого мэтра? Vitara послушно маневрирует на покрытых брусчаткой улицах Старого города, местами она сохранилась здесь с римских времен. А я послушно следую указаниям голоса навигатора, без него в этом архитектурном хитросплетении было бы не разобраться. Все парковки в Citta Alta платные (они отмечены синим цветом), бесплатно же можно встать чуть ниже, в тихом жилом районе, названия которого я так и не узнал. Надо сказать, процесс парковки в этой части Европы – род искусства: никаких положенных полуметров спереди и сзади, к которым привыкли мы, россияне, итальянцы друг другу не оставляют. Втискиваются в пространство, практически не превышающее габариты машины, не постесняются поддеть и бампер соседа. Так что найти себе местечко под итальянским солнцем, будучи хозяином кроссовера, не так легко. Однако Suzuki Vitara в этом отношении оказался счастливым исключением. Во-первых, за счет своей компактности, во-вторых, благодаря камере заднего вида и датчикам парковки, позволившим решить все мои проблемы. Сам же Бергамо – просто буря эмоций. Причем всегда положительных. Здесь даже каменные львы в старинных фонтанах выглядят излишне эмоциональными: настоящие итальянцы, разве что не жестикулируют. Не город, а сплошной вау-эффект. Дело не только в тех самых архитектурных сокровищах, о которых говорил Ле Корбюзье, и не в потрясающей панораме, открывающейся с крепостных стен. Трудно удержаться и не воскликнуть «вау!», буквально скатываясь из исторического центра в Нижний город: прямо на глазах из шкатулки с музейными редкостями Бергамо превращается в современный город-механизм. Внутри которого прячутся, например, церковь Иоанна XXIII за авторством Марко Ботта (впрочем, вы никогда не догадаетесь, что этот сложносочиненный кирпичный объем – церковь, а не какой-нибудь индустриальный павильон) или технопарк Kilometro Rosso: к его созданию приложил руку сам Жан Нувель, действительно знающий толк в вау-эффектах.



От ралли до олли



Между прочим, «Красный километр» – место, где итальянские инженеры в числе прочего совершенствуются в искусстве создания тормозных колодок. Так что здесь, под придуманной Нувелем дизайнерской оболочкой, скрываются самые настоящие технологические инновации. Еще одно место, где искусство встречается с лошадиными силами, – музей легендарной гонки «Милле Милья» в соседней Брешии. Бывший монастырь Святой Евфимии итальянцы превратили в святую святых главного мирового состязания олдтаймеров: все машины, сегодня выходящие на старт, должны быть не моложе 1957 года. Глядя на выставленные в музее модели (а все они участвуют в гонке), приходишь к мысли о том, как далеко ушла автомобильная отрасль за последние 60 лет. Взгляните хоть на Suzuki Vitara: общего между ним и машинами из музея (а ведь это лучшие представители своей эпохи!) – разве что круглые часы на передней панели. Прежние поколения водителей и вообразить себе не могли ни электронных ассистентов, ни современных механизмов безопасности, ни расхода меньше 10 л на «сотню»... Впрочем, что там говорить, Vitara может приятно удивить и современников. Всего одна деталь: по результатам тестов EuroNCAP этот автомобиль признан одним из самых безопасных в классе компактных кроссоверов. А еще им очень приятно управлять. Несмотря на жесткость, он не дает устать даже в дальней дороге – и это только одна из сторон его дружелюбности. Шасси не позволяет кроссоверу раскачиваться на волнах и отлично держит удары на выбоинах, которые временами встречаются на итальянских второстепенных дорогах. Этому Suzuki по зубам и тысячекилометровые марш-броски, и городские пробки, и сложные маневры, и, как выяснилось, бездорожье. Чтобы убедиться в этом лично, я решил заложить небольшую петлю по берегам озера Гарда. Съехав с асфальта, в очередной раз приятно удивился – не ожидал, что городской кроссовер будет лихо карабкаться на крутые и довольно рыхлые подъемы. Тут главное – взять правильный разгон. Ну, или призвать на помощь режим Snow системы полного привода: и с песком, и с «пушистым» грунтом он справляется отлично. Еще один режим, который может пригодиться во внедорожной обстановке, – Lock, блокирующий муфту подключения задних колес. А «умная» система ESP имитирует блокировку межколесных дифференциалов, направляя крутящий момент на те колеса, которые имеют лучшее сцепление с поверхностью, одновременно подтормаживая буксующие. Все это позволяет выбраться из в прямом смысле затруднительного положения без посторонней помощи. На шоссе же Vitara легко набирает разрешенные 130 км/ч и уверенно поддерживает скорость. Двигатель у этого «японца» атмосферный, 1,6-литровый, к которому прилагается автоматическая коробка передач. «Автомат» работает плавно и незаметно, и оставшийся отрезок пути до долины Веноста я буквально пролетел на одном дыхании. Когда же дорога привела меня в горы Южного Тироля, на горных серпантинах спортивные настройки шасси позволили кроссоверу с легкостью поддерживать темп местных легковушек. А ведь итальянские водители по извилистым трассам мчатся так, что поначалу ехать с их скоростью даже страшновато. Но с управляемостью у Vitara все в порядке: даже в сложных условиях (представьте себе извилистый серпантин с брусчаткой на поворотах, где навстречу вам из плотного тумана то и дело выскакивают местные лихачи) кроссовер остается под контролем. А если прибавить ко всему этому покрытый подтаявшей коркой снег? Нет, по-прежнему все отлично – никаких головокружительных кульбитов от автомобиля ждать не приходится. Тем более что за них тут отвечают другие – лучшие мировые райдеры, лыжники и сноубордисты, съехавшиеся, чтобы выяснить, кто из них достоин стать рыцарями и королевами фристайла. Коронуют их здесь же, на этих же склонах, самыми настоящими коронами, а чтобы заслужить ее, как и в старые добрые времена, требуется совершить подвиг. К примеру, рыцарем от сноуборда в этом году стал бельгиец Себб де Бюк, продемонстрировавший безукоризненный butter на 900° (это почти три полных вращения вокруг своей оси, да еще с переносом веса с одного конца борда на другой) и backside rodeo на 720°: во время этого трюка райдер несколько раз эффектно перекувыркнулся в воздухе. А королевой сноубордисток оказалась олимпийская чемпионка Джейми Андерсон, удивившая публику сложными и подчеркнуто стильными множественными вращениями с остановками и эффектными прыжками-melon. В базовой вариации этот трюк доступен даже таким райдерам, как я, но стоит добавить к нему полное вращение, и он окажется по плечу лишь королеве фрирайда! Насытившись позитивными вибрациями, изрядно вдохновившись и даже совершив несколько простеньких олли, я отправился в обратный путь. Сказать, как это принято в таких случаях, что я делал это с сожалением, не могу: впереди лежали еще несколько сот километров сплошного удовольствия за рулем Suzuki Vitara. Оставляя же кросовер в аэропорту Мальпенца, я уже твердо знал, что по возвращении в Москву приобрету себе такой же. Разве что с цветом кузова еще не определился…

Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 08:53 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Южно-корейский автопроизводитель Hyundai готовится выпустить фургон, который смог бы составить конкуренцию немецкому минивэну Mercedes-Benz Sprinter.... Подробнее В России начались продажи купе Jaguar F-Type, дебютировавшего в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анжелесе.... Подробнее Автомобиль завоевал престижную награду в области дизайна второй раз. В 2009 году Kia Soul первого поколения был признан победителем в номинации "Промышленный дизайн", и в нынешнем году субкомпактный... Подробнее Немецкая инжиниринговая компания Porsche, выпускающая автомобили премиум-класса, зарегистрировала новое имя, что сразу вызвало много слухов и догадок среди поклонников марки.... Подробнее Корейский бестселлер Hyundai Solaris, несмотря на кризис, продал в минувшем месяце рекордное количество новых автомобилей.... Подробнее Аренда автомобилей в России стоит дороже, чем в других странах Европейского региона.... Подробнее Обновленная версия Mazda 3 с системой G-Vectoring Control вышла на российский рынок.... Подробнее Новое поколение флагманской модели Superb от чешской марки Skoda получит инновационный дизайн и гибридную модификацию.... Подробнее В предыдущем номере мы выяснили, на что влияет конструкция подвески: это и устойчивость автомобиля, и управляемость, и плавность хода, и даже уровень кренов. Теперь пришло время рассмотреть свойства... Подробнее Более 44 тысяч автомобилей отправятся в сервисные центры из-за дефекта педального механизма.... Подробнее