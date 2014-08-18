ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Сергей Сироткин: Я очень долго ждал этого дня! Резервный гонщик команды Renault F1 Сергей Сироткин рассказал о своих ощущениях после проведенного тестового дня за рулем машины RS17 в Бахрейне. «День прошел весьма неплохо, – поведал россиянин. – Это была очень насыщенная сессия. Было очень приятно проехать, наконец, за рулем боевой машины, ведь я так долго ждал этого дня. Я действительно наслаждался каждой секундой, проведенной в кокпите, несмотря на то, что программа была не самой интересной с точки зрения гонщика. Новая машина невероятно быстра, и я сразу заметил отличия в пилотировании по сравнению с прошлым поколением шасси. Но к скоростям привыкаешь довольно быстро. Не могу дождаться, когда уже поедем в Сочи». Спортивный директор Renault F1 Алан Пермейн положительно отозвался о работе российского гонщика. «Сегодняшний день прошел точно по плану, – сказал британец. – Сергей произвел на нас сильное впечатление, поскольку очень быстро привык к новым скоростям и не допустил ни единой ошибки, несмотря на отсутствие гоночного опыта с конца минувшего года. Сегодня, как и вчера, мы не гнались за лучшими результатами, а продолжили работать с подвеской, настройками, аэродинамикой и шинами. Я уверен, что проделанная работа добавит нам уверенности в предстоящих гонках».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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