Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Citroen представил флагманский кроссовер - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:48      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Honda привезет в Россию Pilot с новы двигателем - автоновости
27-10-2015, 08:54, Автоновости
Honda Pilot появится на российском рынке с новым двигателем....
Подробнее
Toyota опять в лидерах - автоновости
1-03-2017, 00:50, Автоновости
Автомобили марки Toyota стали абсолютными лидерами в рейтинге надежности американского агентства J.D. Power, составленном на основе отзывов владельцев трехлетних автомобилей....
Подробнее
Производители автосигнализации и автоугонщики: кодовая война продолжается
18-11-2013, 20:11, Автоновости
Код, посредством которого брелок автосигнализации «общается» автомобилем, является одним из самых уязвимых мест любой охранной системы. Если этот код взломан злоумышленником, то угнать автомобиль...
Подробнее
BMW начала принимать заказы на специальную версию M5 в России - автоновости
5-08-2016, 04:08, Автоновости
Седан M5 Competition Edition выпущен ограниченной серией в 200 экземпляров, только 5 из которых приедут в Россию....
Подробнее
В I-ом полугодии мировой авторынок вырос на 3,6 процента - автоновости
16-07-2016, 12:05, Автоновости
За шесть месяцев во всем мире было продано 7 968 000 легковых и легких коммерческий автомобилей....
Подробнее
Subaru Impreza может вернуться в Россию после смены поколения - автоновости
21-01-2016, 03:47, Автоновости
Subaru может вернуть на российский рынок стандартные модификации Impreza....
Подробнее
АвтоВАЗ включил Lada Vesta в программу утилизации - автоновости
10-12-2015, 09:03, Автоновости
В декабре Lada Vesta можно будет купить по программам утилизации и trade-in....
Подробнее
В Мехико ужесточили ограничения на использования личных автомобилей - автоновости
4-05-2016, 19:45, Автоновости
Повышающийся уровень загрязнения воздуха вынудил власти Мехико ввести новые ограничения для автомобилистов....
Подробнее
В Китае состоялась премьера нового кроссовера от Qoros - автоновости
22-11-2015, 20:09, Автоновости
В Гуанчжоу состоялась официальная премьера нового городского кроссовера от израильско-китайского автопроизводителя Qoros....
Подробнее
АЕБ ухудшила прогноз по состоянию авторынка в 2015 году - автоновости
24-10-2015, 01:04, Автоновости
Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует падение продаж в 2015 году на 37%....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU