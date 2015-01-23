Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Force India работала над квалификационным и гоночным темпом

Утром второго дня тестов в Бахрейне пилот Force India Эстебан Окон практиковал квалификационный темп на VJM10, а после обеда его напарник Серхио Перес отрабатывал гоночные отрезки.

Эстебан стал шестым, а Перес – 12-м в таблице результатов.

Валттери Боттас стал быстрейшим во второй день тестов

«Сегодня я работал над короткими отрезками, – сказал Окон. – Когда ты проводишь тесты через несколько дней после гонки на том же самом автодроме, это дает возможность сравнить и почувствовать улучшения в работе машины.

Утром на трассе было очень жарко, но даже в таких условиях автомобиль вел себя хорошо, что является хорошим знаком».

Перес добавил: «Я провел в машине полдня и работал над гоночным темпом, являющимся сильной стороной нашего автомобиля. Тем не менее нам необходимо прибавлять в других направлениях. 70 кругов – это больше, чем гоночная дистанция. Мы разобрались в определенных вещах, которые помогут нам в будущих гонках».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:48      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Макс Чилтон может выступить в IndyCar в 2016 году
23-01-2015, 19:00, Спорт
Макс Чилтон намеревается выступать в IndyCar в 2016 году, а в этом сезоне британец будет помогать команде Carlin в Indy Lights. 22-летний пилот в свою бытность пилотом Carlin в серии GP2 принёс ей...
Подробнее
Берни Экклстоун: Ждите либо моего увольнения, либо смерти
28-03-2015, 08:59, Спорт
Глава менеджмента Ф1 Берни Экклстоун продолжил удивлять общественность своими яркими высказываниями в паддоке в Малайзии, коснувшись темы превосходства Mercedes, проблемы принятия решений в Формуле 1...
Подробнее
Citroen выставит третий автомобиль C3 на Ралли Корсика
4-03-2017, 15:52, Спорт
Заводская команда Citroen впервые выставит третью машину C3 на четвёртом этапе сезона, который пройдёт в начале апреля на Корсике, сообщает официальный сайт WRC. На двух первых ралли 2017 года...
Подробнее
«Спартак-Приморье» одержал уверенную победу над московской МБА
8-01-2015, 05:41, Спорт
«Спартак-Приморье» (Приморский край) – МБА (Москва) 84:71 (17:15, 28:27, 21:11, 18:18) «Спартак-Приморье» одержал уверенную победу со счетом 84:71 над московской МБА в очередном матче регулярного...
Подробнее
Воспитанники ХК «Гранит» высадили
28-04-2015, 17:44, Спорт
Аллея серебристых тополей появилась в минувшую пятницу в городском округе Большой Камень. В этот особенный год 70-летия Великой Победы в честь ветеранов Великой Отечественной войны — воинов,...
Подробнее
Роб Смедли: Мы должны регулярно бороться за подиум
18-08-2015, 07:02, Спорт
Руководитель гоночной бригады Williams Роб Смедли надеется, что во второй половине сезона-2015 его команда регулярно сможет бороться за места на подиуме, поскольку впереди этапы на тех трассах,...
Подробнее
Десять приморских спортсменов вышли в финал Чемпионата ДВФО по смешанному боевому единоборству ММА
3-04-2016, 13:49, Спорт
1 апреля в г. Южно-Сахалинске на ринге спортивно-развлекательного центра «Олимпия парк» состоялись предварительные и полуфинальные поединки Чемпионата Дальневосточного федерального округа по...
Подробнее
Члены
6-08-2015, 14:41, Спорт
Представители команды «КАМАЗ-Мастер» на прошлой неделе посетили этап чемпионата мира по ралли, прошедший в Финляндии. Поездка состоялась по приглашению компании Red Bull, которая является партнером...
Подробнее
Второй тур Любительской баскетбольной Лиги Приморья преподнес сюрпризы
9-02-2016, 04:40, Спорт
Первые матчи второго круга МЛБЛ были сыграны на площадке артемовского спорткомплекса и принесли немало сюрпризов: лидер оступился, аутсайдер одержал очередную победу. БК «Артем» – БК «Первомайское»...
Подробнее
Строительство пяти ледовых арен начнется в Приморье в следующем году
25-10-2014, 09:46, Спорт
Компания «Роснефть» выделяет Приморью на строительство крытых ледовых арен 300 миллионов рублей. Об этом сообщил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в интервью «Российской газете»....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU