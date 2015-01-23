Force India работала над квалификационным и гоночным темпом
Утром второго дня тестов в Бахрейне пилот Force India Эстебан Окон практиковал квалификационный темп на VJM10, а после обеда его напарник Серхио Перес отрабатывал гоночные отрезки.Эстебан стал шестым, а Перес – 12-м в таблице результатов.Валттери Боттас стал быстрейшим во второй день тестов«Сегодня я работал над короткими отрезками, – сказал Окон. – Когда ты проводишь тесты через несколько дней после гонки на том же самом автодроме, это дает возможность сравнить и почувствовать улучшения в работе машины.Утром на трассе было очень жарко, но даже в таких условиях автомобиль вел себя хорошо, что является хорошим знаком».Перес добавил: «Я провел в машине полдня и работал над гоночным темпом, являющимся сильной стороной нашего автомобиля. Тем не менее нам необходимо прибавлять в других направлениях. 70 кругов – это больше, чем гоночная дистанция. Мы разобрались в определенных вещах, которые помогут нам в будущих гонках».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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