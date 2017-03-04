Серхио Перес: Force India не является четвёртой или пятой командой по скорости
Серхио Перес считает, что в начале сезона-2017 Force India прыгнула выше головы, опередив всех своих соперников из середины пелотона.Несмотря на проблемы с темпом, индийская команда набрала очки во всех трёх гонках и в настоящее время занимает четвёртое место в Кубке конструкторов.Большой пакет обновлений машины Force India планирует представить только в начале мая в Барселоне.«Я думаю, наша команда прыгнула выше головы, учитывая скорость машины в настоящее время, – цитирует Переса AUTOSPORT. – Нам удалось воспользоваться ошибками соперников.Не думаю, что у нас был отличный темп, особенно это касается этапа в Бахрейне. Если смотреть на результаты моделирования, то мы не являемся пятой или четвёртой командой по скорости.Знаю, что нам нужно во многом прибавить, и, надеюсь, в Барселоне мы сделаем следующий шаг вперёд.Думаю, Williams и Renault немного впереди нас, как и Toro Rosso, но мы воспользовались каждым шансом, который у нас был».По ходу всего гоночного уик-энд в Бахрейне на машине мексиканца были проблемы с поведением задней части, однако это не помешало ему финишировать седьмым.«В гонке ситуация обстояла лучше, чем ожидалось, – продолжил Серхио. – На первом отрезке шины работали отлично, мне удавалось контролировать их состояние и создать хороший отрыв, затем на трассу выехала машина безопасности, что тоже помогло нам.Как только мы улучшим темп автомобиля и продвинемся вперёд, то будем очень сильны».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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