ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Серхио Перес: Force India не является четвёртой или пятой командой по скорости Серхио Перес считает, что в начале сезона-2017 Force India прыгнула выше головы, опередив всех своих соперников из середины пелотона. Несмотря на проблемы с темпом, индийская команда набрала очки во всех трёх гонках и в настоящее время занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. Большой пакет обновлений машины Force India планирует представить только в начале мая в Барселоне. «Я думаю, наша команда прыгнула выше головы, учитывая скорость машины в настоящее время, – цитирует Переса AUTOSPORT. – Нам удалось воспользоваться ошибками соперников. Не думаю, что у нас был отличный темп, особенно это касается этапа в Бахрейне. Если смотреть на результаты моделирования, то мы не являемся пятой или четвёртой командой по скорости. Знаю, что нам нужно во многом прибавить, и, надеюсь, в Барселоне мы сделаем следующий шаг вперёд. Думаю, Williams и Renault немного впереди нас, как и Toro Rosso, но мы воспользовались каждым шансом, который у нас был». По ходу всего гоночного уик-энд в Бахрейне на машине мексиканца были проблемы с поведением задней части, однако это не помешало ему финишировать седьмым. «В гонке ситуация обстояла лучше, чем ожидалось, – продолжил Серхио. – На первом отрезке шины работали отлично, мне удавалось контролировать их состояние и создать хороший отрыв, затем на трассу выехала машина безопасности, что тоже помогло нам. Как только мы улучшим темп автомобиля и продвинемся вперёд, то будем очень сильны».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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