ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Итоги конкурса АВТОСПОРТ.com.ru и Сочи Автодрома на внимательность Мы рады подвести итоги совместного конкурса Сочи Автодрома и АВТОСПОРТ.com.ru на внимательность, который проходил у нас с 13 по 18 апреля. Напомним, что конкурсантам необходимо было следить за новостями, в которых упоминался Гран При России, находить слова, которые не имеют отношения к контексту и из них собирать итоговое предложение. Последняя новость «Тысяча человек будет обеспечивать спортивную безопасность на Гран При России» с кодовым словом "проснуться" была опубликована вчера в 21:02. Правильным ответом было предложение: "Чтобы выиграть гонку, сначала необходимо проснуться". Правильные ответы посыпались почти сразу: уже в 21:06 было получено пять правильных ответов, но самым расторопным оказался наш подписчик из ВК Леонид Клюев. Ему наши поздравления. Редакция свяжется с Леонидом по вопросу передачи выигранных билетов. Стоит отметить, конечно, что многие стали присылать ответы заранее, пытаясь угадать правильное предложение, но это была ошибочная тактика. Оставайтесь с нами, впереди у нас ещё будут разыгрываться билеты и на российские соревнования, и на международные гонки, ну а в следующем году мы снова придумаем для вас новые конкурсы по розыгрышу билетов на Гран При России. Последние билеты на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 в продаже на сайте организатора www.sochiautodrom.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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