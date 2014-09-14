Чиновники администраций Приморья и Владивостока сразились в товарищеском турнире по мини-футболу

Чиновники администраций Приморского края и Владивостока поменяли официальные костюмы на футболки и бутсы и встретились на спортивной площадке. В спорткомплексе «Олимпиец» прошел первый товарищеский мини-футбольный турнир.





Турнир по праву можно назвать историческим. Соревнования в таком формате проводились впервые, и сразу вызвали большой интерес: для участия в нем заявилось четыре команды – по две от каждой стороны. Первыми на паркет вышли сборные подведомственных учреждений города и края.





Станислав Щедрин, участник турнира, главный специалист управления развития физической культуры и массового спорта администрации г. Владивостока: «Это очень полезно для того, чтобы государственные и муниципальные служащие больше знакомились между собой, взаимодействовали, потому что выполняем одно дело, работаем на благо жителей нашего города и края».





Арест Давтян, участник турнира, специалист департамента по делам молодежи администрации Приморского края: «Первоначальный наш настрой направлен в то русло, что это соревнования, дружеские, товарищеские и мы пропагандируем здоровый образ жизни, показывая на собственном примере всему населению Приморского края, что заниматься спортом, в частности, мини-футболом, полезно и нужно».





В динамичном противостоянии и при активной поддержке болельщиков сборная подведомственных учреждений Владивостока одолела соперников со счетом 5-4. Во втором матче команда администрации Приморья в равной борьбе одержала победу над сборной муниципальных служащих со счетом 3-1.





Жан Кузнецов, участник турнира, директор департамента физической культуры и спорта администрации Приморского края: «В любом случае это сплочение коллективов трудовых, это раз, а во-вторых, мы все прекрасно знаем, что с 2017 года взрослое население страны сдает комплекс ГТО, поэтому это в какой-то степени небольшая тренировка для того, чтобы в будущем сдать комплекс ГТО на «отлично».





По общему мнению участников, соревнования среди представителей власти нужно проводить чаще и не только по мини-футболу, но и по другим видам спорта. Потому что независимо от спортивных результатов - от таких товарищеских встреч выигрывают все.

Елена Ритус Вести. Приморье

Фото департамента физической культуры и спорта администрации Приморского края









