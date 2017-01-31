В парном разряде - автоновости

Кроссовер Suzuki SX4 вернулся после рестайлинга посвежевшим и возмужавшим. Новые дизайн, электронное оборудование и агрегатная связка стали для «японца» тем же, что чан с кипятком для Иванушки из ершовского «Конька-Горбунка»

В условиях высокой конкуренции автопроизводители все чаще прибегают к маркетинговой хитрости – помещают в наиболее популярный сегмент рынка две модели со схожими характеристиками. Яркий пример: соплатформенные гольф-кроссоверы Rеnault Duster и Kaptur, различающиеся главным образом дизайном кузова и настройками ходовой части. Тот же прием использует и компания Suzuki в случае с парочкой Vitara и SX4. Более компактная и высокая Vitara позиционируется как небольшой SUV, ориентированный на молодую аудиторию, в то время как обновленный SX4 подается в качестве городского вседорожника для тех, «кому за тридцать».

Кроссоверы делят платформу, однако SX4 отличает чуть более просторный салон (за счет увеличенной на 100 мм колесной базы) и более комфортные настройки шасси и агрегатной связки. Поэтому возможности внутреннего каннибализма, когда одна модель отбирает часть покупателей у другой, японцы не допускают. К тому же нынешний рестайлинг SX4 призван был развести машины по целевым аудиториям в еще большей степени.

Обновленный Suzuki SX4 смотрит на мир с восточным прищуром и выглядит задирой. Такой эффект создают хромированная решетка радиатора с мощными поперечинами, трапеция фронтального воздухозаборника и блок-фары со светодиодными секциями, выполненные в форме запятых. Светодиодная начинка фонарей сделала внешность кроссовера современнее.

Компоновка салона осталась неизменной, новшества касаются скорее продвижения вверх по лестнице премиальности. Дизайнеры «одели» верхний сектор передней панели в симпатичный мягкий пластик, а обрамление центральной консоли теперь имитирует рояльный лак. У «приборки» с классическими циферблатами поменялись фон и подсветка. Но больше всего статус модели приподнял, конечно же, сенсорный 7-дюймовый дисплей, позаимствованный у Vitara. Мультимедиа отличается приятной картинкой и быстродействием, а в топовых комплектациях (как в тестовом автомобиле) этот блок идет с навигацией, камерой заднего вида, поддержкой технологий Apple CarPlay и MirrorLink и громкой беспроводной связью.

По эргономике отличий от предшественника не найти, если не считать иного алгоритма управления громкостью магнитолы (к сенсорному рычажку регулировки нужно привыкнуть). Сиденья обоих рядов обладают приличной боковой поддержкой и имеют в меру мягкий наполнитель. Устроиться за рулем комфортно не составляет труда благодаря широкому диапазону регулировок. Вполне достаточно места и на втором ряду – не только из-за щедрой колесной базы 2600 мм, но и из-за выемки для коленей в спинках передних кресел. Багажное отделение не кажется огромным, но для чемоданов или сумок с продуктами из супермаркета объема 430 л вполне достаточно.

Изменений в технической начинке на поверку оказывается больше, чем во внешности. Новый топовый 1,4-литровый 140-сильный бензиновый турбомотор, знакомый по «разогретой» Vitara S, образно говоря, переводит SX4 в «старшую» лигу. Не менее существенно, что вариаторную трансмиссию предшественника сменил 6-диапазонный «автомат». Все это определило новые оттенки в динамике и управляемости. Кроме «заряженного» турбомотора для SX4 предлагается 1,6-литровый 117-сильный «атмосферник», который агрегатируется как с новым «автоматом», так и с 5-ступенчатой «механикой». Покупатели могут выбрать также между передним или полным приводом.

Поскольку мы взяли на тест вариант со 140-сильным мотором, «автоматом» и трансмиссией 4х4, речь пойдет прежде всего о нем. Главное, чем подкупает такой автомобиль, это солидный запас тяги, доступный в широком диапазоне оборотов мотора. Педаль «газа» настроена не слишком остро, с прицелом на комфорт, чувствуется, что инженеры сделали акцент на аудиторию солидных клиентов. Как следствие, в режиме Drive ускорение нарастает линейно, без ощутимых подхватов и рывков. В городских пробках такая деликатность – благо, поскольку кроссовер делает все, чтобы не растревожить пассажиров.

Однако стоит перевести тумблер выбора режимов движения в положение Sport, и турбоагрегат моментально перенастраивается на активный драйв. Автоматическая коробка переходит на пониженные передачи, а реакция на нажатие педали акселератора резко обостряется. Перед нами уже не солидный флегматик, а бесшабашный холерик. Жаль только, что с поворотом шайбы на центральном тоннеле не меняется усилие на руле. Он остается точным, но «длинным» и легковатым.

Альтернатива спортивным настройкам – режим Snow. Крутните поворотную шайбу влево, и педаль «газа» станет словно ватной – так проще избегать пробуксовок на скользких поверхностях и преодолевать бездорожье. Слева от тумблера – кнопка электронной блокировки муфты. Ее стоит утопить, если понадобится, скажем, высвободить автомобиль из песка или снега: система равномерно распределит крутящий момент между передней и задней осями.

К работе автоматической трансмиссии есть лишь одна претензия – ручной режим активируется здесь в крайнем нижнем положении рычага селектора. Из-за чего я не раз проскакивал мимо положения Drive и переходил в М (manual). В остальном «автомат» очень даже неплох – живо реагирует на кик-даун, не дергается и не досаждает гулом, как было прежде с вариатором. «Спортивного» режима, кстати, у коробки не предусмотрено. Хотите взбодрить кроссовер, пользуйтесь подрулевыми «лепестками» или крутите шайбу системы AllGrip на центральном тоннеле.

Еще один приятный сюрприз преподносит подвеска. Помнится, во время первого теста дорестайлингового SX4 я намеренно направил машину на разбитую грунтовку. И через пару минут пассажиры на «галерке» взмолились – сбавь скорость, трясет! Как видно, инженеры провели тщательную работу над ошибками: они увеличили дорожный просвет на 5 мм и изменили характеристики упругих элементов подвески. В результате, как я ни старался спровоцировать тряску на ямах, стыках и «лежачих полицейских», ничего не вышло – SX4 на-учился с такими препятствиями мастерски справляться. При этом шасси получилось энергоемким, до пробоев на грунтовках и скверном асфальте дело не доходит.

По комфорту обновленный кроссовер готов соперничать с лидерами массового сегмента. На шоссейных скоростях в салон прорывается ненавязчивый шум набегающих потоков ветра, зато двигатель и трансмиссию вполне можно назвать тихонями. Турбомотор начинает подавать голос разве что под нагрузкой, но это не досаждающее жужжание, а бодрящий спортивный рык.

С утилитарным аспектом все тоже неплохо. За пару недель эксплуатации машины в черте города бортовой компьютер рапортовал о расходе 8,5 л/100 км, и это при движении по большей части в пробках. Для полноприводной машины, как ни крути, вполне сносно.

Впрочем, именно полноприводные возможности SX4 не стоит преувеличивать. Геометрическая проходимость здесь похуже, чем у той же Vitara, хотя в межсезонье вы без проблем доберетесь до дачи по грунтовке и выедете из засыпанного снегом двора. В модификациях 4х4 для этого можно заблокировать межосевую муфту, а у моноприводных версий отключить систему стабилизации (кнопка находится слева от руля).

Все бы хорошо, но за приятный во всех отношениях автомобиль сегодня просят от 1 179 000 рублей, причем речь идет о переднеприводном варианте с «механикой» и начальным 1,6-литровым «атмосферником». Машина с полным приводом в топовой комплектации GLX, побывавшая у нас на тесте, оценена в 1 619 000 рублей и уже вплотную подобралась по цене к гольф-кроссоверам.

Все дело в том, что SX4 импортируют с завода Suzuki в венгерском городе Эстергом, и перебить привлекательные прайс-листы локализованных Hyundai Creta (от 749 900 рублей) и Renault Kaptur (от 859 000 рублей) «японцу» сложновато. С другой стороны, в его активе остается оригинальный дизайн, высокая репутация бренда и фамильная управляемость, которую SX4 унаследовал у модели прошлого поколения. Поэтому предположу, что ряды поклонников японской модели вряд ли поредеют.

Технические характеристики Suzuki SX4 1.4 AT6 4WD

Габариты, мм

4300х1785х1585

Диаметр разворота, м

10,4

Дорожный просвет, мм

180

Объем багажника, л

430

Снаряженная масса, кг

1235

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, куб. см

1373

Макс. мощность, л.с./об/мин

140/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

220/1500–4000

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 6-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

200

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,2

Расход топлива (средний), л/100 км

нет данных

Объем бака, л

47