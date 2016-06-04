Блог Сергея Сироткина. Пришло время поработать в машине, а не на симуляторе
Продолжаем новую рубрику на АВТОСПОРТ.com.ru «Блог пилота», в которой известные российские гонщики делятся мнением об актуальных событиях, происходящих в мире автоспорта.Резервный гонщик Renault и пилот российской программы SMP Racing Сергей Сироткин подвел итоги Гран При Бахрейна, а также рассказал о своих ожиданиях от сезонных тестов на Сахире, участие в которых он примет в среду, 19 апреля.Сергей Сироткин представит Renault на тестах в БахрейнеЯ в Бахрейне не первый раз: здесь я провел достаточно много тестов и гонок в GP2, поэтому автодром мне знаком. Я люблю это место – очень красивый паддок, действительно, приятная атмосфера. Создается ощущение, что ты приехал куда-то на отдых. Но поверьте, это будет совсем не отдых…В Бахрейне я сяду за руль машины Формулы 1, а не симулятора. Откровенно говоря, довольно непросто проводить столько времени на трассах и смотреть, как другие пилоты выполняют свою работу. Да, ты учишься у них, многое анализируешь, но сам не выступаешь. И вот, наконец, пришел тот момент, когда мне самому удастся поработать на трассе, но, конечно, это будет непросто. Я долго не ездил на гоночной технике. Моя последняя гонка – заключительный этап GP2 в Абу-Даби в 2016-м, а с того момента прошло уже полгода.Сразу прыгнуть в машину Формулы 1, учитывая то, насколько они непростые в управлении и быстрые в этом году, будет нелегко. Тем не менее, программа у нас обширная, поэтому времени, чтобы раскатиться, будет совсем немного. Так что к этим тестам мы относимся с полной серьезностью. Будет много новинок как в плане аэродинамики, так и всяких других механических хитростей. Будут как короткие, так и гоночные серии кругов.Так что я жду грядущие тесты с большим нетерпением. Ещё раз отмечу, что всё это стало возможным благодаря сотрудничеству Renault F1 и программы развития российского автоспорта SMP Racing, и лично её основателю и руководителю Борису Ротенбергу. Я приложу все усилия, чтобы выполнить поставленные передо мной задачи и, уверен, российские болельщики не будут разочарованы. instagram.com/sergeysirotkin_official Если же говорить о расстановке сил на последнем Гран При Формулы 1 в Бахрейне, то, в принципе, она была достаточно ожидаемая: кому-то на руку сыграла жаркая погода, а кому-то, наоборот, она навредила.Конечно, не надо забывать, что всем командам было очень трудно подготовиться к квалификации и гонке из-за очень большой разницы в условиях на трассе.Если первая и третья тренировки проходят в самых жарких и экстремальных условиях, то в вечерних сессиях, безусловно, намного прохладнее, намного свежее воздух, температура асфальта значительно ниже. Это отражается на балансе машины. Поэтому те коллективы, которые лучше предугадали разницу в жарких и прохладных условиях, наверное, и собрали лучший баланс своих машин, показали хороший результат.В квалификационном темпе, в принципе, Mercedes была быстрее Ferrari, но в гонке ситуация изменилась.Это связано с тем, что Ferrari чуть мягче работает с резиной, имеет чуть больше стабильности на торможениях, чуть больше трэкшна на выходах из поворотов. Это помогает в жарких условиях лучше работать с задней резиной и беречь её, что и стало ключевым моментом в этот уик-энд.Гонка получилась очень интересной. Как бы кто ни ругал Ф1 за то, что на новых машинах трудно обгонять, на трассе происходило достаточно много событий.Также мы впервые в сезоне увидели оптимальную тактику двух пит-стопов. Была заметна разница в скорости между составами Supersoft и Soft.Было заметно, что под конец длинной серии Supersoft начинал сдавать. Мы это наблюдали на примере Боттаса и Хэмилтона: на втором отрезке Льюис был на Soft, а Боттас – на Supersoft. После 2/3 отрезка Льюис начал значительно приближаться, а потом даже обогнал и далеко-далеко оторвался от соперника, в то время, как в начале отрезка быстрее был Боттас.Если говорить о Renault, то квалификационный темп машины как в Шанхае, так и в Бахрейне впечатляет даже нас самих. Мы не думали, что можем быть так близки, например, к Red Bull Racing, которую считали чуть ли не фаворитом сезона, учитывая то, что эта команда использует такие же моторы, как и мы, а также к поул-позиции, если брать в расчет время на круге.К сожалению, в гонке эта ситуация немного меняется. Это именно то, с чем нам предстоит разобраться: почему машина с большим количеством топлива становится более сложной в управлении, почему баланс автомобиля меняется не в лучшую сторону, почему машина начинает расходовать больше резины, чем наши основные соперники. Тем не менее квалификационный базис, действительно, впечатляет.Я думаю, что с гоночным темпом мы тоже вскоре разберемся. Может, уже на тестах в Бахрейне. К ним уже все готово! All ready for tomorrow !!! К тестам все готово !!! @f1 @renaultsportf1 @smp_racing @bah_int_circuit @bellracinghelmetsПубликация от Sergey Sirotkin (@sergeysirotkin_official) Апр 18 2017 в 7:41 PDT Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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