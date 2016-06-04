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Каратисты из Приморья завоевали семь медалей на Первенстве и Чемпионате мира по киокушинкай

Каратисты из Приморья завоевали семь медалей на Первенстве и Чемпионате мира по киокушинкай
15 апреля на спортивной арене «Метрополитен-гимназиум» в Токио (Япония) состоялось грандиозное событие - International Karate Friendship-2017 - Первенство мира по киокушинкай и Чемпионат мира среди мужчин, женщин и ветеранов. Награды разыгрывались в двух дисциплинах – ката и кумитэ.



На 11 татами одновременно соревновались 1600 каратистов со всего мира - это все происходило в один день. Атмосфера соперничества, поддержки и дружбы царила в огромном зале. Зрители на трибунах взрывались криками поддержки, судейские бригады на татами выносили решения, заставляя нервничать болельщиков.



В турнире приняли участие приморские спортсмены и по итогам дня завоевали семь наград различного достоинства. Победителями и призерами престижных соревнований стали:



Ветераны 40-44 года до 80 кг

1 место - Демирчян Егише (Владивосток)



Ветераны 40-44 года свыше 80 кг

2 место - Тиллаев Тоштемир (пгт. Лучегорск)



Дети 5 лет

3 место - Соловьев Артем (Владивосток)



Юноши 13-14 лет свыше 55 кг

3 место - Степаненко Кирилл (Владивосток)



Юноши 15 лет до 65 кг

3 место - Скочилов Эдуард (Владивосток)



Юниорки 15-17 лет до 50 кг

3 место - Тедеева Вероника (Владивосток)



Юниоры 16-17 лет до 75 кг

3 место - Голубцов Александр (Владивосток)



Федерация киокусинкай Приморского края

Фото из личных архивов участников соревнований и сайта http://superkarate.ru/

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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