ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Каратисты из Приморья завоевали семь медалей на Первенстве и Чемпионате мира по киокушинкай

15 апреля на спортивной арене «Метрополитен-гимназиум» в Токио (Япония) состоялось грандиозное событие - International Karate Friendship-2017 - Первенство мира по киокушинкай и Чемпионат мира среди мужчин, женщин и ветеранов. Награды разыгрывались в двух дисциплинах – ката и кумитэ.





На 11 татами одновременно соревновались 1600 каратистов со всего мира - это все происходило в один день. Атмосфера соперничества, поддержки и дружбы царила в огромном зале. Зрители на трибунах взрывались криками поддержки, судейские бригады на татами выносили решения, заставляя нервничать болельщиков.





В турнире приняли участие приморские спортсмены и по итогам дня завоевали семь наград различного достоинства. Победителями и призерами престижных соревнований стали:





Ветераны 40-44 года до 80 кг

1 место - Демирчян Егише (Владивосток)





Ветераны 40-44 года свыше 80 кг

2 место - Тиллаев Тоштемир (пгт. Лучегорск)





Дети 5 лет

3 место - Соловьев Артем (Владивосток)





Юноши 13-14 лет свыше 55 кг

3 место - Степаненко Кирилл (Владивосток)





Юноши 15 лет до 65 кг

3 место - Скочилов Эдуард (Владивосток)





Юниорки 15-17 лет до 50 кг

3 место - Тедеева Вероника (Владивосток)





Юниоры 16-17 лет до 75 кг

3 место - Голубцов Александр (Владивосток)





Федерация киокусинкай Приморского края

Фото из личных архивов участников соревнований и сайта http://superkarate.ru/

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 15:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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