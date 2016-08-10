ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Антонио Джовинацци: Сегодня осуществилась моя мечта Резервный гонщик Ferrari Антонио Джовинацци выразил восхищение своим выступлением в первый день тестов в Бахрейне. Итальянец дебютировал за рулём машины SF70H, проехав 93 круга и показав второе время. «Я наслаждался каждым кругом, – цитирует Джовинацци пресс-служба Ferrari. – Пилотирование машины, выигравшей последнюю гонку и лидирующей в чемпионате, работа с инженерами и механиками Ferrari – это не просто потрясающее чувство, а мечта, которая была у меня с самого детства, когда я ещё гонялся в картинге. Сегодня эта мечта осуществилась».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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