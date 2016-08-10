Спортсмены Лесозаводска отличились на Первенство края по каратэ сетокан
Во Владивостоке состоялось Первенство Приморского края по восточному боевому единоборству (Сетокан USKO). В соревнованиях приняли свыше 100 спортсменов из Владивостока, Лесозаводска, Партизанска, Спасска-Дальнего, п. Врангель.
Команда города Лесозаводск, состоящая из воспитанников спортивного клуба «Тигр» и городской детско-юношеской спортивной школы, показала отличный результат, завоевав 17 медалей краевого первенства!
В разделе «кумитэ» (спортивный поединок) победителями в своих возрастных категориях стали Дарина Пономарева, Александр Яровенко, Даниил Фай, Елизавета Зименец. Серебряные медали завоевали Артем Зволинский, Елена Маленьких, Алина Зволинская и Егор Оверченко.
В разделе «ката» (технический комплекс) золотых наград удостоены лесозаводские каратисты Егор Оверченко, Александр Яровенко, Алина Зволинская и Дарина Пономарева. Второй результат показали Денис Волков, Елена Маленьких и Савелий Камнев. Бронзовыми медалистами стали Елизавета Зименец и Артем Зволинский.
Стоит отметить и юных каратистов, которые не смогли дойти до пьедестала почета. Проявили волю к победе и победили в одном-двух поединках Семен Волков, Денис Нагорный, Владислав Килессо, Федор Хильченко, Константин Касьян.
У спортсменов города Лесозаводска это были завершающие крупные соревнования в учебном году. Впереди будет подготовка к майским аттестационным экзаменам и летнему спортивно-оздоровительному периоду.
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