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Borgward электролизовал свой кроссовер - автоновости
18-02-2014, 19:22, Автоновости Итальянский автопроизводитель Fiat готовится представить новую версию Fiat 500 в 2016 году....
19-07-2015, 18:50, Автоновости Российско-американское совместное предприятие Ford Sollers объявило о выходе обновленной версии Ford Focus на рынок нашей страны....
9-07-2014, 20:17, Автоновости Автопроизводители Ford, Toyota и Honda заняли первые места в рейтинге самых экологичных брендов мира....
15-12-2016, 09:05, Автоновости В ноябре французская компания реализовала более 11,6 тысяч автомобилей на российском рынке....
7-01-2014, 14:00, Автоновости Выпуск «заряженной» модификации хэтчбека Fiesta по-прежнему значится в производственных планах компании Ford. Ее разработка идет параллельно с новым хот-хэтчем Focus RS. Однако если спортивный...
2-12-2016, 20:56, Автоновости Новый завод китайского автопроизводителя откроется в технопарке «Узловая» в 2018 года....
31-08-2016, 09:02, Автоновости Любителей парковаться под запрещающими знаками будут ловить инспектора АМПП....
16-01-2014, 23:10, Автоновости Автокемперы является прекрасным вариантом для любителей активного отдыха. Некоторые «дома на колесах» оснащены не хуже, чем дачные домики, а порой даже лучше. Кемперы могут строиться как на базе...
15-11-2015, 02:44, Автоновости Hyundai начнет выпускать инструкции к авто в инновационном формате....
9-11-2013, 00:50, Автоновости Российские дилеры компании Audi уже принимают заказы на седан A8 с удлиненной колесной базой, который в этом году претерпел рестайлинг. Новинку немцы представили в сентябре этого года на домашнем...