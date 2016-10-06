ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Льюис Хэмилтон: Мы уделили особое внимание изучению работы шин Льюис Хэмилтон рассказал, что по ходу первого дня тестов в Бахрейне команда занималась изучением работы шин, так как именно в этом компоненте Mercedes уступала Ferrari в трёх первых гонках сезона. Британец проехал в общей сложности 97 кругов и стал обладателем лучшего времени. «Было тяжело пилотировать из-за жары и ветра, но, тем не менее, мы выполнили всю намеченную программу, – рассказал Хэмилтон после окончания дня. – Мы уделили особое внимание изучению работы шин и поведению задней части автомобиля, чтобы прибавить на длинных сериях кругов, особенно в гонке и резине Supersoft. Приятно, что удалось выполнить все поставленные цели. На Сочи Автодроме гладкий и менее абразивный асфальт, поэтому, думаю, там проблем с износом быть не должно, и удастся проехать большую дистанцию. Надеюсь, решающее значение там будет иметь скорость машины, а не износ шин». В среду за руль Mercedes W08 сядет Валттери Боттас.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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