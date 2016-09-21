Нико Хюлькенберг: День прошёл продуктивно

Пилот Renault Нико Хюлькенберг рассказал о том, как провёл первый день тестов в Бахрейне.Немец проехал в общей сложности 70 кругов и показал шестое время«Весьма неплохой день, – цитирует Хюлькенберга пресс-служба Renault. – Утром мы потеряли немного времени, но в остальном день прошёл продуктивно – мы протестировали интересные обновления машины. Похоже, все установленные новинки сработали так, как мы ожидали. Так что нам удалось улучшить автомобиль и получить много данных. Также мы нашли несколько интересных решенийПоэтому это был хороший и в целом очень позитивный день».В среду за руль машины R.S.17 сядет резервный гонщик Renault Сергей Сироткин.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Спортсмены Приморского края приняли участие в Кубке Дальнего Востока по тяжелой атлетике, который в г. Хабаровске 8-10 декабря. По итогам соревнований приморцы завоевали семь золотых медалей, а Алина...
В этом году Ян Марденборо будет совмещать выступления за Nissan LMP1 в чемпионате мира по гонкам на выносливость с программой в серии GP3, где ему предстоит защищать цвета Carlin. Победитель Академии...
Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф намекнул, что в случае появления серьезной конкуренции со стороны соперников по ходу сезона в штутгартской команде могут попросить Льюиса Хэмилтона и Нико...
Кевин Магнуссен отлично адаптируется под требования Формулы 1, считает гоночный директор McLaren Эрик Булье. Действующий чемпион Формулы Renault 3.5 Магнуссен провел всего три полноценных дня тестов...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!