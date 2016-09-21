ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Хюлькенберг: День прошёл продуктивно Пилот Renault Нико Хюлькенберг рассказал о том, как провёл первый день тестов в Бахрейне. Немец проехал в общей сложности 70 кругов и показал шестое время «Весьма неплохой день, – цитирует Хюлькенберга пресс-служба Renault. – Утром мы потеряли немного времени, но в остальном день прошёл продуктивно – мы протестировали интересные обновления машины. Похоже, все установленные новинки сработали так, как мы ожидали. Так что нам удалось улучшить автомобиль и получить много данных. Также мы нашли несколько интересных решений Поэтому это был хороший и в целом очень позитивный день». В среду за руль машины R.S.17 сядет резервный гонщик Renault Сергей Сироткин.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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