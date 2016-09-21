Приморские самбисты взяли 26 медалей на международном турнире «Мемориал Юрия Потапова»

Владивосток на несколько дней стал столицей мирового самбо. В этом году международный турнир по самбо категории «А» «Мемориал Юрия Потапова» среди мужчин и женщин проходил в юбилейный, 20-й раз.





На ковре ожесточенные схватки. Каждый бросок может стать решающим. 150 ведущих самбистов из 15 стран претендуют не только на призовые медали, но и на почетное спортивное звание.





Илья Лукашук, участник соревнований (г. Курган, УФО): «Пока что мастер спорта России, приехал победить, чтобы выполнить норматив мастера спорта международного класса. Турнир очень хороший, приезжает много иностранцев, борются, очень сильные соперники».





С каждым годом расширяется география стран и растет уровень участников турнира, названного в честь первого президент Приморской федерации самбо Юрия Потапова. Большой интерес к национальной борьбе проявляют и спортсмены из других видов спорта.





Яков Бём, главный судья соревнований, судья международной категории (Германия): «У нас в Германии много перешло с дзюдо на самбо. В последнее время, года три-четыре, менялись правила по дзюдо и много запретов вышло. И дзюдоисты проявили интерес к борьбе самбо, потому что самбо по технике зрелищней, нежели дзюдо».





Немало на ковре и представителей приморской школы самбо. Для воспитанницы центра женской борьбы «Амазонка» Елены Волковой этот турнир стал первым выходом в большой спорт после длительного перерыва. В финале она встретилась с одноклубницей Анастасией Андриевской, поэтому победить было сложнее вдвойне.





Елена Волкова, участница соревнований (Владивосток): «Соревнования достаточно сложные, уровень высокий. До финала у меня было две встречи. Первую я выиграла болевым приемом за 30 секунд, достаточно быстро. Вторая была с очень сильной соперницей, с которой мы оказались в одной подгруппе за выход в финал. Там по предупреждению. Ну и в финале также по предупреждению и оценка бросок».





Самбисты разыграли по девять комплектов наград среди мужчин и женщин. В копилке приморцев две золотые, 8 серебряных и 16 бронзовых медалей. По итогам турнира трое приморских спортсменов выполнили норматив мастера спорта международного класса.





Елена Ритус, Вести. Приморье





Победители и призеры 20-го международного турнира по самбо категории «А» «Мемориал Юрия Потапова»:

Мужчины:

Весовая категория до 52 кг:

1 место – Дмитрий Мельников (Россия, Приморский край);

Весовая категория до 57 кг:

1 место – Амыр Чадин (Россия, Республика Алтай);

2 место – Норик Авагян (Россия, Приморский край);

3 место – Матвей Шарин (Россия, Приморский край) и Нарек Овсепян (Россия, Амурская область).

Весовая категория до 62 кг:

1 место – Баходир Бакиев (Россия, Иркутская область);

2 место – Мунхбат Ганхуяг (Munkhbat Gankhuyang, Монголия);

3 место – Владислав Бондаренко (Россия, Якутия) и Десаир Насиров (Россия).

Весовая категория до 68 кг:

1 место – Михаил Воробьев (Россия, Рязанская область);

2 место – Павел Лагвенкин (Россия, Рязанская область);

3 место – Георгий Шемазашвили (Россия, Иркутская область) и Рамазан Элаев (Россия, Костромская область).

Весовая категория до 74 кг:

1 место – Александр Сарайкин (Россия, Рязанская область);

2 место – Мироншох Султонов (Mironshokh Sultonov, Узбекистан);

3 место – Завен Келешьян (Россия, Краснодарский край) и Владислав Замороцкий (Россия, Хабаровский край).

Весовая категория до 82 кг:

1 место – Антон Демин (Россия, Саратовская область);

2 место – Денис Суханов (Россия, Курганская область);

3 место – Николай Ванюханов (Россия, Приморский край) и Семен Герилович (Россия, Приморский край).

Весовая категория до 90 кг:

1 место – Хельге Молт (Helge ian Molt, Германия);

2 место – Андрей Шевцов (Россия, Приморский край);

3 место – Чжун Чжон (Jun Joung, Южная Корея) и Никита Задорожный (Россия, Амурская область).

Весовая категория до 100 кг:

1 место – Илья Лукашук (Россия, Курганская область);

2 место – Олег Спасенников (Россия, Приморский край);

3 место – Василий Пашук (Россия, Приморский край) и Мухамадризо Курбонзода (Muhamadrizo Kurbonzoda, Таджикистан).

Весовая категория свыше 100 кг:

1 место – Глеб Гениятов (Россия, Свердловская область);

2 место – Александр Ефремов (Россия, Приморский край);

3 место – Алексей Иванов (Россия, Приморский край) и Григорий Рожин (Россия, Приморский край).

Женщины:

Весовая категория до 48 кг:

1 место – Ольга Титова (Россия, Свердловская область);

2 место – Анастасия Храмова (Россия, Приморский край);

3 место – Анна Демина (Россия, Приморский край) и Виктория Блинова (Россия, Приморский край).

Весовая категория до 52 кг:

1 место – Елена Волкова (Россия, Приморский край);

2 место – Анастасия Андриевская (Россия, Приморский край);

3 место – Анна Недбайлова (Россия, Приморский край) и Юлия Базько (Россия, Приморский край).

Весовая категория до 56 кг:

1 место – Алия Биккужина (Россия, Оренбургская область);

2 место – Юлия Вицина (Россия, Приморский край);

3 место – Анна Бузина (Россия, Камчатский край) и Виктория Вергиевская (Россия, Томская область).

Весовая категория до 60 кг:

1 место – Алла Волкова (Россия, Хабаровский край);

2 место – Арина Пчелинцева (Россия, Тверская область);

3 место – Анна Чекурова (Россия, Московская область) и Виолетта Гордеева (Россия, Приморский край).

Весовая категория до 64 кг:

1 место – Айко Ри (Россия, Новосибирская область);

2 место – Валерия Анисимова (Россия, Томская область);

3 место – Айгуль Хабирова (Россия, Приморский край) и Мария Зотова (Россия, Приморский край).

Весовая категория до 68 кг:

1 место – Наталья Будяну (Natalia Budaynu, Молдова).

Весовая категория до 72 кг:

1 место – Галина Амбарцумян (Россия, Московская область);

2 место – Виктория Казурина (Россия, Смоленская область);

3 место – Анна Чемерская (Россия, Новосибирская область) и Ольга Захарова (Россия, Калининградская область).

Весовая категория до 80 кг:

1 место – Анастасия Филиппович (Россия, Смоленская область);

2 место – София Адрова (Россия, Сахалинская область);

3 место – Долгар Ширин-Оол (Россия, Приморский край).

Весовая категория свыше 80 кг:

1 место – Марина Балина (Россия, Хабаровский край);

2 место – Светлана Базько (Россия, Приморский край);

3 место – Екатерина Феськова (Россия, Приморский край).





