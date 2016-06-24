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Фелипе Наср списал на хакеров призыв взять его в Renault на место Джолиона Палмера

Бывший гонщик Формулы 1 Фелипе Наср утверждает, что не призывал команду Renault уволить Джолиона Палмера.

В воскресенье вечером в ответ на твит французской конюшни о первых очках, которые на Гран При Бахрейна завоевал Нико Хюлькенберг, появилось сообщение от Насра: «Давайте, парни, какого чёрта там делает Палмер? Пожалуйста, немедленно наймите Фелипе Насра!»

Фелипе Наср списал на хакеров призыв взять его в Renault на место Джолиона Палмера

Однако вскоре сообщение было удалено, а сам бразилец принёс извинения.

«Привет, ребята! Произошёл несанкционированный доступ к моей учетной записи в Twitter, – написал Наср. – Извините за неудобства. Я уже сменил все свои пароли».

Напомним, что два предыдущих года Наср выступал за Sauber, однако в конце прошлого сезона он лишился места, несмотря на то, что именно Фелипе принёс команде единственные очки в 2016-м, позволившие опередить Manor.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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