ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фелипе Наср списал на хакеров призыв взять его в Renault на место Джолиона Палмера Бывший гонщик Формулы 1 Фелипе Наср утверждает, что не призывал команду Renault уволить Джолиона Палмера. В воскресенье вечером в ответ на твит французской конюшни о первых очках, которые на Гран При Бахрейна завоевал Нико Хюлькенберг, появилось сообщение от Насра: «Давайте, парни, какого чёрта там делает Палмер? Пожалуйста, немедленно наймите Фелипе Насра!» Однако вскоре сообщение было удалено, а сам бразилец принёс извинения. «Привет, ребята! Произошёл несанкционированный доступ к моей учетной записи в Twitter, – написал Наср. – Извините за неудобства. Я уже сменил все свои пароли». Напомним, что два предыдущих года Наср выступал за Sauber, однако в конце прошлого сезона он лишился места, несмотря на то, что именно Фелипе принёс команде единственные очки в 2016-м, позволившие опередить Manor.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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