Qoros и Koenigsegg представили концепт суперкара K EV - автоновости

В России готовится очередная реформа техосмотра. Общий посыл – усилить контроль этой процедуры и перекрыть кислород поставщикам липовых диагностических карт. Но хватит ли одних жестких мер? Заглянем...
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