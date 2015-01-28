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Liberty Media попросила Льюиса Хэмилтона удалить пост в Instagram

Несмотря на то, что приход новых корпорации Liberty Media в качестве новых владельцев коммерческих прав Ф1 во многом ослабил ограничения для гонщиков в социальных сетях, многие вещи по-прежнему нельзя выкладывать в общий доступ.

Еще неделю назад гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выложил на своей странице в Instagram онборд-видео с главной попытки в квалификации в Шанхае. Однако в Liberty не оставили это незамеченным и попросили британца удалить пост.

«В этом сезоне относительно социальных сетей в Формуле 1 действуют новые правила, согласно которым команды и гонщики могут снимать на видео то, что делают во время уик-энда и выкладывать на свои страницы, чтобы привлечь поклонников, – объяснил представитель Liberty Media. – Все команды и гонщики обрадовались нововведению. Однако Формуле 1 не выгодно, чтобы гонщики размещали кадры с международных каналов, поскольку со многими партнерами-вещателями у нас заключены контракты.

Все гонщики и команды прекрасно понимают сложившуюся ситуацию и в случае любого нарушения правила будут вынуждены удалить весь несоответствующий регламенту контент».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
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