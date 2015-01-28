ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Приморские кудоисты завоевали на Первенстве России 14 медалей

В Москве завершилось XXIV Первенство России по восточному боевому единоборству кудо, в котором приняли участие ведущие спортсмены страны 12-17 лет, прошедшие предварительный отбор на соревнованиях в своих федеральных округах.





Дальний Восток представляли победители и призеры окружного первенства из Приморского края. Несмотря на острую конкуренцию, приморцы смогли показать все свое мастерство и волю к победе, завоевав по итогам соревнований четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.





Руководитель федерации кудо ДВФО Александр Ясин поздравил с высокими достижениями спортсменов и тренеров.

- На протяжении ряда лет дальневосточные кудоисты являются одними из лидеров в стране как среди взрослых спортсменов, так и среди юношей и юниоров. Это большой труд всей федерации, тренеров и, конечно же, самих ребят. Нашим прославленным чемпионам мира подрастает достойная смена, которой мы по праву гордимся, - подчеркнул Александр Ясин.





Победители и призеры Первенства России по кудо:

I место – Ишпулатов Достонбек (юниоры, категория 230 ед., Владивосток)

I место – Манукян Нарек (юниоры, категория 250 ед., Владивосток)

I место – Макогонов Данил (юноши, категория 230 ед., Владивосток)

I место – Кравец Валерия (девушки до 200 ед., Партизанск)

II место – Колов Игорь (юниоры, категория 250 ед., Владивосток)

II место – Ерзнукаев Амирхан (юниоры, категория 260 ед., Находка)

II место – Михайлюк Александр (юноши, категория 200 ед., Владивосток)

II место – Артюх Даниил (юноши, категория 220 ед., Владивосток)

II место – Агафонов Владислав (юноши, категория 230 ед., Уссурийск)

II место – Яковенко Ксения (девушки свыше 200 ед., Владивосток)

III место – Логиновских Роман (юниоры, категория 240 ед., Владивосток)

III место – Бахтин Владимир (юниоры, категория свыше 260 ед., Артем)

III место – Шевченко Ольга (юниорки, абсолютная категория, Уссурийск)

III место – Жеребцов Данил (юноши, категория 240 ед., Владивосток)





Пресс-служба федерации Кудо ДВФО http://kudo-dv.ru/

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Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 18:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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