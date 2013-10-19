Пятый, третий… теперь второй - автоновости

Разбитые дороги Пскова и его окрестностей стали идеальным полигоном для Hyundai Solaris второго поколения. Мы протестировали автомобиль именно в тех условиях, где пасуют многие представители мирового...
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