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Audi привезет в Шанхай электрическое купе-кроссовер - автоновости
4-02-2014, 02:55, Автоновости Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz по итогам 2013 года стал лидером премиального сегмента российского авторынка....
16-11-2014, 01:08, Автоновости Американский автопроизводитель Ford открывает в России бесплатную «Академию безопасного вождения»....
12-02-2017, 20:59, Автоновости «Бюджетный» американский электрокар встанет на конвейер в тестовом режиме уже через 10 дней....
6-11-2016, 13:07, Автоновости Команда разработчиков проекта Google Self-Driving Car получит собственное подразделение и отдельное финансирование....
8-12-2014, 03:52, Автоновости Новый компактный автомобиль от немецкой марки Opel появится на европейском авторынке летом 2015 года....
27-03-2014, 02:40, Автоновости Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz готовится выпустить новый универсал семейства A-Class....
2-04-2017, 04:49, Автоновости Исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ), охватившее более 4000 кредиторов, показало, что на первое марта нынешнего года средняя сумма автокредита составляет 677 400 рублей....
14-02-2017, 17:01, Автоновости В сервисные центры отправятся британские седаны XF из-за проблем с топливопроводом....
6-02-2009, 11:17, Автоновости Производство на японских заводах крупнейшей в мире автомобилестроительной компании Toyota в 2009 году сократится на 25% это примерно на миллион машин всех марок. Об этом сообщила японская газета...
13-08-2015, 13:59, Автоновости В Госдуме разрабатывают законопроект, предусматривающий ответственность госслужащих за состояние дорог....