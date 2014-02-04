Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Audi привезет в Шанхай электрическое купе-кроссовер - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:44      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Mercedes-Benz стал лидером по продажам в премиальном сегменте российского авторынка - автоновости
4-02-2014, 02:55, Автоновости
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz по итогам 2013 года стал лидером премиального сегмента российского авторынка....
Подробнее
Ford предлагает начинающим водителям бесплатные курсы безопасного вождения - автоновости
16-11-2014, 01:08, Автоновости
Американский автопроизводитель Ford открывает в России бесплатную «Академию безопасного вождения»....
Подробнее
Tesla назвала дату начала серийного производства Model 3 - автоновости
12-02-2017, 20:59, Автоновости
«Бюджетный» американский электрокар встанет на конвейер в тестовом режиме уже через 10 дней....
Подробнее
Google создает самостоятельное подразделение для разработки беспилотных автомобилей - автоновости
6-11-2016, 13:07, Автоновости
Команда разработчиков проекта Google Self-Driving Car получит собственное подразделение и отдельное финансирование....
Подробнее
General Motors готовится вывести на европейский рынок бюджетный компакт Opel Karl - автоновости
8-12-2014, 03:52, Автоновости
Новый компактный автомобиль от немецкой марки Opel появится на европейском авторынке летом 2015 года....
Подробнее
Mercedes-Benz тестирует новый универсал семейства A-Class - автоновости
27-03-2014, 02:40, Автоновости
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz готовится выпустить новый универсал семейства A-Class....
Подробнее
Средний размер автокредитов вырос почти на десять процентов - автоновости
2-04-2017, 04:49, Автоновости
Исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ), охватившее более 4000 кредиторов, показало, что на первое марта нынешнего года средняя сумма автокредита составляет 677 400 рублей....
Подробнее
Jaguar отзывает более полутора тысяч своих автомобилей в России - автоновости
14-02-2017, 17:01, Автоновости
В сервисные центры отправятся британские седаны XF из-за проблем с топливопроводом....
Подробнее
Toyota прогнозирует спад производства на четверть
6-02-2009, 11:17, Автоновости
Производство на японских заводах крупнейшей в мире автомобилестроительной компании Toyota в 2009 году сократится на 25% это примерно на миллион машин всех марок. Об этом сообщила японская газета...
Подробнее
Новый законопроект накажет тунеядцев в дорожных службах - автоновости
13-08-2015, 13:59, Автоновости
В Госдуме разрабатывают законопроект, предусматривающий ответственность госслужащих за состояние дорог....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU