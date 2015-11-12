ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Полный состав гонщиков на тестах Ф1 в Бахрейне Из двадцати действующих пилотов Формулы 1 во время двухдневных тестов на трассе Сахир будут задействованы 16. В Mercedes во вторник за руль сядет Льюис Хэмилтон, а на следующий день его сменит Валттери Боттас. Лидер чемпионата Себастьян Феттель протестируют свою «Джину» в среду, а резервный гонщик Скудерии Антонио Джовинацци начнет испытание накануне. Во вторник с Red Bull отработает Даниэль Риккардо, после чего его сменит действующий чемпион GP2 Пьер Гасли. Серхио Перес и Эстебан Окон разделят свои обязанности в Force India в первый день, после чего в среду весь день отработает Альфонсо Селис-младший. В Williams также Фелипе Масса и Лэнс Стролл отработают в первый день, а Гэри Паффетт сядет за руль FW40. Пилот Формулы 2 Шон Гелаэль впервые будет управлять автомобилем Ф1 уже в этот вторник, а Даниил Квят и Карлос Сайнс разделят свои обязанности в Toro Rosso на второй день. Нико Хюлькенберг и Сергей Сироткин отработают каждый по одному дню в Renault, тогда как в Sauber то же самое сделают Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн. Гонщик по развитию McLaren Оливер Тёрви будет тестировать MCL32 во вторник, а Стоффель Вандорн, не стартовавший в Бахрейне, – днем позже.

Команда

Вторник

Среда

Mercedes

Хэмилтон

Боттас

Ferrari

Джовинацци

Феттель

Red Bull

Риккардо

Гасли

Force India

Перес/Окон

Селис

Williams

Стролл/Масса

Паффет

Toro Rosso

Галаэль

Сайнс/Квят

Haas

Грожан

Магнуссен

Renault

Хюлькенберг

Сироткин

Sauber

Эрикссон

Верляйн

McLaren

Терви

Вандорн

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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