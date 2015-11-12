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Полный состав гонщиков на тестах Ф1 в Бахрейне

Из двадцати действующих пилотов Формулы 1 во время двухдневных тестов на трассе Сахир будут задействованы 16.

В Mercedes во вторник за руль сядет Льюис Хэмилтон, а на следующий день его сменит Валттери Боттас.

Лидер чемпионата Себастьян Феттель протестируют свою «Джину» в среду, а резервный гонщик Скудерии Антонио Джовинацци начнет испытание накануне.

Во вторник с Red Bull отработает Даниэль Риккардо, после чего его сменит действующий чемпион GP2 Пьер Гасли.

Серхио Перес и Эстебан Окон разделят свои обязанности в Force India в первый день, после чего в среду весь день отработает Альфонсо Селис-младший.

В Williams также Фелипе Масса и Лэнс Стролл отработают в первый день, а Гэри Паффетт сядет за руль FW40.

Пилот Формулы 2 Шон Гелаэль впервые будет управлять автомобилем Ф1 уже в этот вторник, а Даниил Квят и Карлос Сайнс разделят свои обязанности в Toro Rosso на второй день.

Нико Хюлькенберг и Сергей Сироткин отработают каждый по одному дню в Renault, тогда как в Sauber то же самое сделают Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн.

Гонщик по развитию McLaren Оливер Тёрви будет тестировать MCL32 во вторник, а Стоффель Вандорн, не стартовавший в Бахрейне, – днем позже.
Команда
Вторник
Среда
Mercedes
Хэмилтон
Боттас
Ferrari
Джовинацци
Феттель
Red Bull
Риккардо
Гасли
Force India
Перес/Окон
Селис
Williams
Стролл/Масса
Паффет
Toro Rosso
Галаэль
Сайнс/Квят
Haas
Грожан
Магнуссен
Renault
Хюлькенберг
Сироткин
Sauber
Эрикссон
Верляйн
McLaren
Терви
Вандорн
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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