Полный состав гонщиков на тестах Ф1 в Бахрейне

Из двадцати действующих пилотов Формулы 1 во время двухдневных тестов на трассе Сахир будут задействованы 16.В Mercedes во вторник за руль сядет Льюис Хэмилтон, а на следующий день его сменит Валттери Боттас.Лидер чемпионата Себастьян Феттель протестируют свою «Джину» в среду, а резервный гонщик Скудерии Антонио Джовинацци начнет испытание накануне.Во вторник с Red Bull отработает Даниэль Риккардо, после чего его сменит действующий чемпион GP2 Пьер Гасли.Серхио Перес и Эстебан Окон разделят свои обязанности в Force India в первый день, после чего в среду весь день отработает Альфонсо Селис-младший.В Williams также Фелипе Масса и Лэнс Стролл отработают в первый день, а Гэри Паффетт сядет за руль FW40.Пилот Формулы 2 Шон Гелаэль впервые будет управлять автомобилем Ф1 уже в этот вторник, а Даниил Квят и Карлос Сайнс разделят свои обязанности в Toro Rosso на второй день.Нико Хюлькенберг и Сергей Сироткин отработают каждый по одному дню в Renault, тогда как в Sauber то же самое сделают Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн.Гонщик по развитию McLaren Оливер Тёрви будет тестировать MCL32 во вторник, а Стоффель Вандорн, не стартовавший в Бахрейне, – днем позже. Команда Вторник Среда Mercedes Хэмилтон Боттас Ferrari Джовинацци Феттель Red Bull Риккардо Гасли Force India Перес/Окон Селис Williams Стролл/Масса Паффет Toro Rosso Галаэль Сайнс/Квят Haas Грожан Магнуссен Renault Хюлькенберг Сироткин Sauber Эрикссон Верляйн McLaren Терви Вандорн Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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