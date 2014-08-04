Geely готовит минивэн - автоновости

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4-08-2014, 07:47, Автоновости Британский производитель премиальных автомобилей Jaguar проведет официальную презентацию своего нового седана ХЕ 8 сентября текущего года....
19-03-2016, 06:40, Автоновости За весь прошлый год в России было реализовано всего 534 автомобиля с открытым верхом....
5-11-2013, 00:40, Автоновости Российские дилеры компании Chery уже предлагают покупателям обновленную модель M11 в кузовах седан и хэтчбек. Среди новшеств, прежде всего, стоит отметить более мощный двигатель, вариатор, как...
19-07-2014, 07:10, Автоновости Вчера компания Smart официально представила публике новое поколение компакт-каров ForTwo и ForFour....
5-11-2015, 23:05, Автоновости Американский бренд Jeep, принадлежащий концерну Chrysler, представляет новый компактный внедорожник Renegade....
13-08-2014, 18:09, Автоновости На российский рынок до конца года выйдет китайский седан Brilliance H530, внешне напоминающий премиальные автомобили немецкой марки BMW....
28-03-2014, 15:01, Автоновости Японская компания приняла решение провести глобальный эксперимент по изменению концепции маркетинга, отказавшись от привычных автосалонов в крупных городах, в том числе и в Москве....
17-08-2014, 21:57, Автоновости Итальянский автопроизводитель Ferrari в 2016 году готовится представить обновленную версию суперкара Ferrari FF....
3-04-2017, 21:02, Автоновости На мотор-шоу в Нью-Йорке, которое пройдет в апреле этого года, Jeep представит экстремальную версию Grand Cherokee, которая получила имя Trackhawk....
30-10-2016, 21:06, Автоновости Второе поколение японского кроссовера покажут «вживую» на автосалоне в Лос-Анджелесе....