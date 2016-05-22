ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Toyota «напугана» небольшим преимуществом над Porsche в гонке WEC в Сильверстоуне Гонщик Toyota Себастьен Буэми признался, что небольшое преимущество его команды над Porsche в гонке «6 часов Сильверстоуна» напугало коллектив. Буэми завоевал победу вместе со своими напарниками по экипажу Казуки Накаджимой и Энтони Дэвидсоном благодаря результативной атаке на Брендона Хартли из Porsche. Toyota была лидером в квалификации, но в гонке Porsche явно не собиралась много уступать японскому коллективу по темпу. Хартли держался достаточно близко к машине под номером 8 на заключительных этапах гонки, а после и вовсе ехал с преимуществом в восемь секунд благодаря пит-стопу с дозаправкой, но не смог удержать Буэми на более свежих шинах. «Мы ожидали, что окажемся немного быстрее. Так что мы немного напуганы таким раскладом. – сказал Буэми. – Мы должны лучше работать, потому что они были намного быстрее нас на пит-стопах. Пока у тебя преимущество в скорости, всё хорошо, но с дозаправками и сменой резины надо что-то придумать. Под конец гонки машина была быстрой благодаря свежей резине, и мы знали об этом нашем преимуществе». Буэми прокомментировал обгон Хартли: «Это была одна из немногих возможностей выйти вперед, потому что они были быстрее на прямых. Брендон любезно оставил мне достаточно места. Мы давно не выигрывали, приятно начать сезон с победы». По словам руководителя команды Porsche Андреаса Зайдля, видеть два автомобиля 919 на подиуме было сравни победе в гонке. Хартли признал, что удерживать Буэми было нереально, поэтому остался доволен вторым местом. «Мы уступили только шесть секунд, это отличный результат, которым мы можем быть довольны, – сказал Хартли. – Наши аэродинамические настройки не подходили для этой трассы. Я был немного удивлен темпом Toyota в квалификации, но мы сделали акцент на гоночном темпе, потому что это было нашим единственным шансом. Машина безопасности нам определенно помогла, и в конце, когда Себастьен переобулся в новую резину, мы решили попробовать занять первое место и так финишировать. Мы отлично боролись, но я не мог его больше сдерживать».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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