ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стартовал прием заявок на участие в соревнованиях в честь Дня молодежи по гребле на лодках «Дракон»

17 апреля стартовал прием заявок на участие в гребле на лодках класса «Дракон». Мероприятие пройдет в субботу, 24 июня, на территории Спортивной гавани в рамках городского праздника, посвященного Дню молодежи.





В соревнованиях примут участие смешанные команды молодежных общественных объединений, власти, бизнеса и СМИ города Владивостока. Организатором мероприятия выступило управление развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока.





Прием заявок продлиться до 6 мая. Для участия необходимо оформить заявку (форма прилагается) и направить её на электронный адрес – greblya_dragon2017@mail.ru (тема письма – «Гребля»). Контактные лица от организаторов: Алина Куйдина (тел. 242-92-82) и Елена Долматова (тел. 89024835608, 269-56-08).





Условия участия:





- состав команды 5 человек;





- участниками могут стать лица, достигшие 18 лет;





- единая по цвету и образцу форма;





- наличие штендера с нанесенным названием смешанной команды.





В четверг, 11 мая, для заявившихся пройдет жеребьевка, по результатам которой будут сформированы смешанные команды в составе 10 человек. О времени и месте проведения жеребьевки команды будут проинформированы дополнительно.





Напомним, впервые соревнования на «Драконах» во Владивостоке были проведены в 2009 году. В ходе обсуждения инициативы представители молодежных общественных организаций выразили убежденность, что такого рода совместные спортивные акции приводят к более эффективному сотрудничеству людей и в решении социальных вопросов. С 2010 года в соревнованиях стали принимать участие не только представители молодежных объединений, но и власти, бизнеса и СМИ. С тех пор интерес к ним только растёт, как растёт и количество желающих принять в них участие. Если в начале реализации проекта в нем участвовало около двух десятков команд, то в 2016 году число команд составило 55.





Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 07:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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