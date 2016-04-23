ЗНАКОМСТВА
КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ
ТУРИЗМ
АВТОНОВОСТИ
НОВОСТИ СПОРТА
Honda представит новинки на тестах в Бахрейне
На предстоящих тестах Ф1 в Бахрейне Honda намерена протестировать некоторые новинки, которые в перспективе смогут решить проблемы японского производителя.
Руководитель автоспортивного подразделения Honda Юсуке Хасегава рассказал, что Оливер Тёрви и Стоффель Вандорн смогут первыми оценить работу новинок.
«Мы опробуем некоторые из идей, – признался Хасегава в интервью AUTOSPORT. – Но мы не будем полностью обновлять двигатель».
Сначала Honda объявила, что заменит двигатель на новый к Гран При Монако или Канады, однако сейчас появился слух, что это может произойти уже в следующем месяце.
Однако Хасегава не дал никакой дополнительной информации по этому поводу.
«Мы не готовы сейчас точно говорить, – сказал Хасегава. – Цель есть, но нет смысла о чём-то сообщать раньше времени.
Я не хочу зря обнадеживать болельщиков».
Но он ясно дал понять, что Honda не намерена медлить с прогрессом после разочарований недавних гонок.
«В этой ситуации мы не можем ждать, – продолжил руководитель. – Нам действительно нужно срочно делать шаг вперед».
ПРОБЛЕМЫ В БАХРЕЙНЕ ОКУТАНЫ ТАЙНОЙ © autosport.com
Помимо проблем с мощностью, Honda также должна разобраться с генератором тепловой энергии (MGU-H), из-за которого оба гонщика столкнулись с проблемами в Бахрейне.
Анализ поломок Стоффеля Вандорна и Фернандо Алонсо по-прежнему не завершен.
Хасегава надеется, что уже на этой неделе станет окончательно понятно, в чём дело.
«Чтобы всё выяснить, должно пройти несколько дней, – сказал Хасегава. – Но мы обязаны с чем-то начать тесты в любом случае».
Руководитель рассказал, как именно произошла проблема у Вандорна: «Мы по-прежнему не знаем, в чём дело. Просто давление воды резко упало, а это сфера MGU-H.
Похоже, мы просто не успели должным образом проанализировать предыдущую проблему похожего типа».
Хасегава добавил, что Honda сильно удивилась настолько проблемному этапу в Бахрейне: «Сначала мы думали, что всё из-за изношенности частей двигателя – всё-таки третья гонка. Но MGU-H Стоффеля был совершенно новым, поэтому эту версию мы отмели.
Эти проблемы – по-прежнему тайна, которую мы хотим раскрыть».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
23-04-2016, 15:01, Спорт Действующий чемпион TCR Стефано Комини возглавил первую тренировку уик-энда в Португалии. Гонщик Leopard Racing проехал свой лучший круг за 2.02,233, что позволило ему опередить Джанни Морбиделли на...
23-05-2016, 05:56, Спорт На гребном канале г. Дуйсбург (Германия) проходит первый этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. 22 мая на олимпийской дистанции 200 метров приморский гребец, бронзовый призер Олимпийских...
30-10-2016, 22:40, Спорт «Приморочка» уступила «Политеху» в первом матче первого тура Высшей лиги «А». Повторная игра в Курске 30 октября начнется в 16:00 по московскому времени (23:00 вво). Стартовую партию выиграла...
26-02-2017, 23:46, Спорт Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от новой машины RB13, которую команда представила в воскресенье. «Машина выглядит красиво, – цитирует Риккардо AUTOSPORT. – Дизайн...
24-03-2017, 04:05, Спорт Глава автоспортивного отдела Honda Юсуке Хасегава признал, что волнуется относительно потенциального возникновения проблем на силовых установках японского производителя по ходу гоночного уик-энда в...
7-01-2016, 02:01, Спорт 6 января приморский "Адмирал" во втором матче новогодней домашней серии принимал магнитогорский "Металлург". Состав приморцев претерпел ряд изменений после встречи с "Салаватом Юлаевым". На пост...
19-03-2016, 09:02, Спорт 12-13 марта 2016 года в г.Владивостоке проходили краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных», среди юношей и девушек 2001-2004 г.р. Честь Приморского края в этих соревнованиях...
4-05-2016, 14:49, Спорт В швейцарской команде Sauber подтвердили, что они не примут участия в тестовых сессиях после Гран При Испании. Регламент-2016 позволяет командам провести два тестовых дня – во вторник и среду после...
14-02-2015, 19:43, Спорт "Адмирал" - "Салават Юлаев". Пресс-конференция Владимир Юрзинов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»: - В течение двух периодов игра была равная. В начале третьего были хорошие моменты у соперника, и...
7-04-2014, 00:10, Спорт Берни Экклстоун считает необходимым срочно принять меры по увеличению зрелищности гонок Формулы 1...