ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Honda представит новинки на тестах в Бахрейне На предстоящих тестах Ф1 в Бахрейне Honda намерена протестировать некоторые новинки, которые в перспективе смогут решить проблемы японского производителя. Руководитель автоспортивного подразделения Honda Юсуке Хасегава рассказал, что Оливер Тёрви и Стоффель Вандорн смогут первыми оценить работу новинок. «Мы опробуем некоторые из идей, – признался Хасегава в интервью AUTOSPORT. – Но мы не будем полностью обновлять двигатель». Сначала Honda объявила, что заменит двигатель на новый к Гран При Монако или Канады, однако сейчас появился слух, что это может произойти уже в следующем месяце. Однако Хасегава не дал никакой дополнительной информации по этому поводу. «Мы не готовы сейчас точно говорить, – сказал Хасегава. – Цель есть, но нет смысла о чём-то сообщать раньше времени. Я не хочу зря обнадеживать болельщиков». Но он ясно дал понять, что Honda не намерена медлить с прогрессом после разочарований недавних гонок. «В этой ситуации мы не можем ждать, – продолжил руководитель. – Нам действительно нужно срочно делать шаг вперед».

ПРОБЛЕМЫ В БАХРЕЙНЕ ОКУТАНЫ ТАЙНОЙ



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Помимо проблем с мощностью, Honda также должна разобраться с генератором тепловой энергии (MGU-H), из-за которого оба гонщика столкнулись с проблемами в Бахрейне. Анализ поломок Стоффеля Вандорна и Фернандо Алонсо по-прежнему не завершен. Хасегава надеется, что уже на этой неделе станет окончательно понятно, в чём дело. «Чтобы всё выяснить, должно пройти несколько дней, – сказал Хасегава. – Но мы обязаны с чем-то начать тесты в любом случае». Руководитель рассказал, как именно произошла проблема у Вандорна: «Мы по-прежнему не знаем, в чём дело. Просто давление воды резко упало, а это сфера MGU-H. Похоже, мы просто не успели должным образом проанализировать предыдущую проблему похожего типа». Хасегава добавил, что Honda сильно удивилась настолько проблемному этапу в Бахрейне: «Сначала мы думали, что всё из-за изношенности частей двигателя – всё-таки третья гонка. Но MGU-H Стоффеля был совершенно новым, поэтому эту версию мы отмели. Эти проблемы – по-прежнему тайна, которую мы хотим раскрыть».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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