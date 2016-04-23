Серия любительских регат «Гонка под парусом» откроет сезон на Vladivostok Boat Show 2017
Принять участие сможет любой желающий, без специальной подготовки и опыта хождения в море
На всех парусах идет подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Напоминаем, что она пройдет с 19 по 21 мая 2017 года. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
В этом году вместе с началом Vladivostok Boat Show серия любительских регат «Гонка под парусом» открывает парусный сезон яхт-клуба "Семь футов". В гонке может принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.
Запись на гонку уже открыта по телефону 8-914-968-41-49.
Организаторы также сообщают, что в рамках Vladivostok Boat Show пройдет фестиваль водных видов спорта. В программе фестиваля пройдут любительские соревнования, в которых любители гребных видов спорта смогут попробовать свои силы и испытать себя в гребле на каноэ-аутригер и sup-досках.
Все желающие принять участие в спортивном фестивале могут обратиться в оргкомитет выставки.
Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.
Контакты:
Кидяева Виктория - директор выставки, работа с участниками
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