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Серия любительских регат «Гонка под парусом» откроет сезон на Vladivostok Boat Show 2017

Серия любительских регат «Гонка под парусом» откроет сезон на Vladivostok Boat Show 2017
Принять участие сможет любой желающий, без специальной подготовки и опыта хождения в море



На всех парусах идет подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Напоминаем, что она пройдет с 19 по 21 мая 2017 года. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

В этом году вместе с началом Vladivostok Boat Show серия любительских регат «Гонка под парусом» открывает парусный сезон яхт-клуба "Семь футов". В гонке может принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.

Запись на гонку уже открыта по телефону 8-914-968-41-49.



Организаторы также сообщают, что в рамках Vladivostok Boat Show пройдет фестиваль водных видов спорта. В программе фестиваля пройдут любительские соревнования, в которых любители гребных видов спорта смогут попробовать свои силы и испытать себя в гребле на каноэ-аутригер и sup-досках.



Все желающие принять участие в спортивном фестивале могут обратиться в оргкомитет выставки.



Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.



Контакты:



Кидяева Виктория - директор выставки, работа с участниками

8 (423) 257 88 88, e-mail: vladivostokboatshow@gmail.com

skype: vikakid1



Степаненко Полина – PR-менеджер, работа со СМИ

8 902 480 71 08, e-mail: 777polina777@mail.ru



Адрес: г. Владивосток, ул. Лейтенанта Шмидта, 17, каб. 24

e-mail: vladivostokboatshow@gmail.com

Официальный сайт http://expo.sfyc.ru/

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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