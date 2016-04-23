Серия любительских регат «Гонка под парусом» откроет сезон на Vladivostok Boat Show 2017

Принять участие сможет любой желающий, без специальной подготовки и опыта хождения в море





На всех парусах идет подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Напоминаем, что она пройдет с 19 по 21 мая 2017 года. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

В этом году вместе с началом Vladivostok Boat Show серия любительских регат «Гонка под парусом» открывает парусный сезон яхт-клуба "Семь футов". В гонке может принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.

Запись на гонку уже открыта по телефону 8-914-968-41-49.





Организаторы также сообщают, что в рамках Vladivostok Boat Show пройдет фестиваль водных видов спорта. В программе фестиваля пройдут любительские соревнования, в которых любители гребных видов спорта смогут попробовать свои силы и испытать себя в гребле на каноэ-аутригер и sup-досках.





Все желающие принять участие в спортивном фестивале могут обратиться в оргкомитет выставки.





Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.





Контакты:





Кидяева Виктория - директор выставки, работа с участниками

8 (423) 257 88 88, e-mail: vladivostokboatshow@gmail.com

skype: vikakid1





Степаненко Полина – PR-менеджер, работа со СМИ

8 902 480 71 08, e-mail: 777polina777@mail.ru





Адрес: г. Владивосток, ул. Лейтенанта Шмидта, 17, каб. 24

e-mail: vladivostokboatshow@gmail.com

Официальный сайт http://expo.sfyc.ru/