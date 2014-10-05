ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Гэри Паффетт проведет тесты с Williams в Бахрейне На предстоящих тестах в Бахрейне Williams решила пригласить для участия Гэри Паффетта. 36-летний пилот в прошлом году присоединился к команде Williams для работы на симуляторе. В среду гонщик проведет весь день за рулем FW40 в рамках тестов на Сахире. Более десяти лет Паффетт был частью коллектива McLaren, принимая участие в тестах и работая на симуляторе, после чего покинул команду в 2014-м. Последний раз британец садился за руль автомобиля Ф1 в 2013-м в Сильверстоуне. Вторник Williams решила разбить на две части, чтобы дать возможность поработать Лэнсу Строллу и Фелипе Массе. Каждая команда обязана выделить день работы на тестах для новичка. Паффетт, несмотря на весь свой опыт, подходит под этот критерий, поскольку ни разу не стартовал в Гран При.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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