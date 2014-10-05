Гэри Паффетт проведет тесты с Williams в Бахрейне

На предстоящих тестах в Бахрейне Williams решила пригласить для участия Гэри Паффетта.36-летний пилот в прошлом году присоединился к команде Williams для работы на симуляторе. В среду гонщик проведет весь день за рулем FW40 в рамках тестов на Сахире.Более десяти лет Паффетт был частью коллектива McLaren, принимая участие в тестах и работая на симуляторе, после чего покинул команду в 2014-м.Последний раз британец садился за руль автомобиля Ф1 в 2013-м в Сильверстоуне.Вторник Williams решила разбить на две части, чтобы дать возможность поработать Лэнсу Строллу и Фелипе Массе.Каждая команда обязана выделить день работы на тестах для новичка. Паффетт, несмотря на весь свой опыт, подходит под этот критерий, поскольку ни разу не стартовал в Гран При.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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