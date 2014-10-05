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Лучших юных бейсболистов определит «Золотая ловушка»

Лучших юных бейсболистов определит «Золотая ловушка»
В рамках уникального для Приморского края проекта Всероссийской спартакиады по бейсболу и софтболу «Золотая ловушка 2017» 19 апреля с 11.00 до 13.00 ч. на стадионе «Строитель» (проспект 100-летия Владивостока, 30д) пройдет финальный этап среди команд общеобразовательных учреждений города Владивостока. В отборочных играх примут участие ученики 3-5 классов школ № 38, 52, 10, 48, 82, 83, 79, 70, 71.

В Приморском крае с 17 апреля при поддержке краевого департамента физической культуры и спорта стартовала первая в истории региона Спартакиада по бейсболу «Золотая ловушка» среди школьных команд.

Как отметил президент федерации бейсбола г. Владивостока Владимир Саранчук, Приморский край готовился к этому событию долго и основательно.

- Проведение этой Спартакиадой привлечет, в первую очередь, учащихся и их школьных руководителей, а также учителей физической культуры, которые никогда не играли в бейсбол и многих его аспектов просто не знают. Руководством Федераций бейсбола города Владивостока и Приморского края помимо проведения Спартакиады проводится обучение учителей и школьников азам этой увлекательной и интересной игры. Некоторые школы попросили провести у них мастер-классы. После самого простого обучения азам бейсбола дети относятся к этой игре с энтузиазмом и большим интересом, - сообщил Владимир Саранчук.

Муниципальные этапы «Золотой ловушки 2017» пройдут по всему Приморью. Победители муниципальных турниров примут участие в краевом финале Всероссийской спартакиады по бейсболу и софтболу.



Дополнительная информация наа сайте http://www.baseball.org.ru/ по телефону 8908-991-90-11, президент федерации бейсбола г. Владивостока Владимир Саранчук



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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