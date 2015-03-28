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Итоги розыгрыша билетов на Гран При России в Сочи

Мы рады подвести итоги двух последних этапов розыгрыша билетов на Гран При России в Сочи и объявить трёх победителей.

В пятом туре конкурсантам нужно было спрогнозировать итоги Гран При Бахрейна. Лучше всех с этой задачей справились Дмитрий Филатов и Тамара Аржанухина. Они угадали по 7 позиций и разделили первое место.

В финальном туре участникам конкурса необходимо было назвать команду, пилоты которой больше других кругов проехали во время всех свободных тренировок и гонок Гран При России.

Правильным ответом была команда Toro Rosso, пилоты которой проехали 691 круг.

Быстрее всех правильный ответ прислал Иван Николаев, а тройку призёров дополнили Константин Чижов и Анна Чижова.

По итогам шести туров победителями стали: 1 место – Анна Чижова (67 очков); 2 место – Константин Чижов (63 очка); 3 место – Никита Теплов (57 очков).

Редакция поздравляет победителей и благодарит всех, кто принимал участие в нашем конкурсе. С победителями в ближайшие дни мы свяжемся и договоримся о передаче билетов.

Результаты пятого тура:
• Дмитрий Филатов – 25 очков
• Тамара Аржанухина – 25 очков
• Вячеслав Романов – 15 очков
• Денис Колесников – 15 очков
• Константин Чижов – 10 очков
• Никита Теплов – 8 очков
• Елена Лобода – 6 очков
• Дарья Романова – 4 очка
• Иван Николаев – 4 очка
• Сергей Чернышов– 1 очко

Результаты шестого тура:
• Иван Николаев – 25 очков
• Константин Чижов – 18 очков
• Анна Чижова – 15 очков
• Сергей Чернышов – 12 очков
• Ольга Неумывако – 10 очков
• Сергей Ятманов – 8 очков
• Вячеслав Романов – 6 очков
• Олег Сидоров – 4 очка
• Анна Сидорова – 2 очка
• Денис Колесников – 1 очко

Итоги конкурса:
• Анна Чижова – 67 очков
• Константин Чижов – 63 очка
• Никита Теплов – 57 очков
• Сергей Чернышов – 51 очко
• Тамара Аржанухина – 50 очков
• Вячеслав Романов – 49 очков

Последние билеты на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 в продаже на сайте организатора www.sochiautodrom.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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