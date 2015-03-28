ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Итоги розыгрыша билетов на Гран При России в Сочи Мы рады подвести итоги двух последних этапов розыгрыша билетов на Гран При России в Сочи и объявить трёх победителей. В пятом туре конкурсантам нужно было спрогнозировать итоги Гран При Бахрейна. Лучше всех с этой задачей справились Дмитрий Филатов и Тамара Аржанухина. Они угадали по 7 позиций и разделили первое место. В финальном туре участникам конкурса необходимо было назвать команду, пилоты которой больше других кругов проехали во время всех свободных тренировок и гонок Гран При России. Правильным ответом была команда Toro Rosso, пилоты которой проехали 691 круг. Быстрее всех правильный ответ прислал Иван Николаев, а тройку призёров дополнили Константин Чижов и Анна Чижова. По итогам шести туров победителями стали: 1 место – Анна Чижова (67 очков); 2 место – Константин Чижов (63 очка); 3 место – Никита Теплов (57 очков). Редакция поздравляет победителей и благодарит всех, кто принимал участие в нашем конкурсе. С победителями в ближайшие дни мы свяжемся и договоримся о передаче билетов. Результаты пятого тура:

• Дмитрий Филатов – 25 очков

• Тамара Аржанухина – 25 очков

• Вячеслав Романов – 15 очков

• Денис Колесников – 15 очков

• Константин Чижов – 10 очков

• Никита Теплов – 8 очков

• Елена Лобода – 6 очков

• Дарья Романова – 4 очка

• Иван Николаев – 4 очка

• Сергей Чернышов– 1 очко Результаты шестого тура:

• Иван Николаев – 25 очков

• Константин Чижов – 18 очков

• Анна Чижова – 15 очков

• Сергей Чернышов – 12 очков

• Ольга Неумывако – 10 очков

• Сергей Ятманов – 8 очков

• Вячеслав Романов – 6 очков

• Олег Сидоров – 4 очка

• Анна Сидорова – 2 очка

• Денис Колесников – 1 очко Итоги конкурса:

• Анна Чижова – 67 очков

• Константин Чижов – 63 очка

• Никита Теплов – 57 очков

• Сергей Чернышов – 51 очко

• Тамара Аржанухина – 50 очков

• Вячеслав Романов – 49 очков Последние билеты на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 в продаже на сайте организатора www.sochiautodrom.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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