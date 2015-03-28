Итоги розыгрыша билетов на Гран При России в Сочи

Мы рады подвести итоги двух последних этапов розыгрыша билетов на Гран При России в Сочи и объявить трёх победителей.В пятом туре конкурсантам нужно было спрогнозировать итоги Гран При Бахрейна. Лучше всех с этой задачей справились Дмитрий Филатов и Тамара Аржанухина. Они угадали по 7 позиций и разделили первое место.В финальном туре участникам конкурса необходимо было назвать команду, пилоты которой больше других кругов проехали во время всех свободных тренировок и гонок Гран При России.Правильным ответом была команда Toro Rosso, пилоты которой проехали 691 круг.Быстрее всех правильный ответ прислал Иван Николаев, а тройку призёров дополнили Константин Чижов и Анна Чижова.По итогам шести туров победителями стали: 1 место – Анна Чижова (67 очков); 2 место – Константин Чижов (63 очка); 3 место – Никита Теплов (57 очков).Редакция поздравляет победителей и благодарит всех, кто принимал участие в нашем конкурсе. С победителями в ближайшие дни мы свяжемся и договоримся о передаче билетов.Результаты пятого тура: • Дмитрий Филатов – 25 очков • Тамара Аржанухина – 25 очков • Вячеслав Романов – 15 очков • Денис Колесников – 15 очков • Константин Чижов – 10 очков • Никита Теплов – 8 очков • Елена Лобода – 6 очков • Дарья Романова – 4 очка • Иван Николаев – 4 очка • Сергей Чернышов– 1 очкоРезультаты шестого тура: • Иван Николаев – 25 очков • Константин Чижов – 18 очков • Анна Чижова – 15 очков • Сергей Чернышов – 12 очков • Ольга Неумывако – 10 очков • Сергей Ятманов – 8 очков • Вячеслав Романов – 6 очков • Олег Сидоров – 4 очка • Анна Сидорова – 2 очка • Денис Колесников – 1 очкоИтоги конкурса: • Анна Чижова – 67 очков • Константин Чижов – 63 очка • Никита Теплов – 57 очков • Сергей Чернышов – 51 очко • Тамара Аржанухина – 50 очков • Вячеслав Романов – 49 очковПоследние билеты на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 в продаже на сайте организатора www.sochiautodrom.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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