Всеобщий любимец - автоновости

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Кроссовер Renault Sandero Stepway уникален тем, что сочетает в себе качества, которые ценят в равной мере и стар и млад, поборники моды и утилитарности, мужчины и женщины. Стоит ли удивляться, что этого «француза» привечает все больше и больше российских покупателей?

Помните искрометную телерекламу нескольких лет давности? Молодой человек подпевает «альтернативщикам» из Cranberries за рулем своего ярко-красного Sandero Stepway, лихо переезжает бордюры и в итоге завоевывает уважение своего будущего тестя. В 2013 году модель сменила поколение, и появился новый рекламный ролик. В нем молодые ребята рассекают на Sandero Stepway по горным склонам и пустыням, а закадровый голос гордо провозглашает: «Твой автомобиль! Твоя свобода!»

Словом, разработчики упорно преподносят Sandero Stepway как стильный и практичный кроссовер для молодежи, который не боится любых дорог и направлений. Но есть и еще одна сторона, отраженная скорее не в рекламе, а в прайс-листе и списке штатного оборудования. Этот автомобиль может позволить себе покупатель со скромными доходами, при этом «француз» довольно щедро укомплектован даже в базовом исполнении и хорошо приспособлен к российским дорожным реалиям. А теперь рассмотрим поподробнее все эти слагаемые успеха французского «паркетника» на нашем рынке.



Готов к труду и обороне

Яркая одежка – один из главных секретов привлекательности модели, причем как у мужчин, так и у женщин. В сравнении с близкородственным Sandero герой нашего теста выглядит эдаким бравым парнем благодаря увеличенному на 20 мм дорожному просвету и симпатичному обвесу из некрашеного пластика. Кроме того, Sandero Stepway по умолчанию оснащается рейлингами на крыше и колесами увеличенной размерности (205/55R16). Весь этот антураж в равной мере красив и практичен.

Однако не будем слишком уж захваливать «паркетник». Каплей дегтя в бочке меда являются бюджетные решения, они хоть и не бросаются в глаза, но зримо присутствуют. Взять хотя бы антенну на крыше, которая своей длиной может поспорить с небольшим спиннингом, острые кромки верхушек дверей или пресловутые внешние дверные ручки-«мыльницы», перешедшие по наследству от семейства Logan/Sandero прошлого поколения. На АвтоВАЗе, к слову, сумели творчески переработать эти элементы, когда создавали на базе Sandero Stepway свой Lada XRAY. Французы же, как видно, решили, хранить традиции.

А вот за перекомпоновку салона Renault нужно хвалить и хвалить. Прежде всего о руле. Он по-прежнему регулируется лишь по высоте, но – о, счастье! – наконец-то появился сигнал клаксона в ступице баранки (у предшественника он был в торце левого подрулевого рычажка), а в спицах прописались клавиши управления круиз-контролем. Открывать передние стекла тоже стало удобнее: клавиши перенесли на панели дверей. Сиденья – точно домашние кресла – мягкие, удобные, а водительское кресло имеет помимо прочего регулировку по высоте. Подушка, правда, как и прежде, коротковата, но за рулем устраиваешься с удобством, спина и ноги в дороге не ноют, и это важнее всего.

Колесная база Sandero Stepway на 45 мм меньше, чем у Logan, а потому сзади места впритык – «баскетболисты» подопрут коленями спинки передних сидений. Однако люди среднего роста на тесноту «галерки» вряд ли пожалуются и смогут комфортно чувствовать себя даже в длительных поездках. Багажное отделение тоже не рекордных размеров, но пару чемоданов закрома Sandero Stepway примут c легкостью.



Городской проныра

Следствие компактных габаритов – воспетая в вышеупомянутых рекламных роликах маневренность. Укороченная относительно Logan колесная база позволила уменьшить диаметр разворота с 10 до 9,7 м, в результате нашему герою под силу развернуться на небольшом пятачке, и его нетрудно запарковать даже в стесненном пространстве, несмотря на то, что камера заднего вида недоступна для заказа. Городскому проныре вполне хватает хорошей обзорности и опциональных задних датчиков парковки.

Плавность хода? Да, и еще раз да! Как известно, машине второго поколения увеличили дорожный просвет со 175 до 195 мм, в связи с чем были изменены параметры амортизаторов и пружин. Однако настройки знаменитого шасси B0 при этом не стали жесткими. По разбитым дорогам, как и прежде, можно ехать, не снижая скорости, энергоемкость осталась на высоте. Самое интересное, что вертикальные и боковые крены здесь вполне умеренные. Не как у спорткара, конечно, но заходить в вираж на завышенной скорости не страшно. А точное рулевое управление лишь подкрепляет вашу уверенность в предсказуемости автомобиля. Рулевая рейка осталась длинной, однако информации на ободе в избытке – спасибо классическому гидроусилителю и инженерным талантам настройщиков Renault. С курсовой устойчивостью дела обстоят не столь впечатляюще, но в целом все в порядке: на скорости до 120 км/ч «француз» уверенно стоит на прямой, хотя с превышением этого лимита начинает рыскать и приходится обуздывать его микроподруливаниями. Словом, в дальней дороге лучше поддерживать эти самые крейсерские 120 км/ч, чтобы меньше уставать.

В линейке трансмиссий и бензиновых моторов – долгожданное разнообразие. Модель прошлого поколения предлагалась на нашем рынке в двух комбинациях – 1,6-литровый 84-сильный мотор и 5-ступенчатая «механика», а также 1,6-литровый 102-сильный агрегат в связке с 4-диапазонным «автоматом». Со сменой поколений выбор стал шире. Можно прибрести начальную версию с 1,6-литровым 82-сильным мотором, 5-ступенчатой «механикой» или «роботом», середнячка с 1,6-литровым 102-сильным агрегатом, который сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и 4-диапазонным «автоматом», и топовый вариант, где 1,6-литровый 113-сильный двигатель агрегатируется исключительно с 5-ступенчатой «механикой». Последнюю версию мы и выбрали для теста.



Первый среди равных

Ощущения от управления наиболее динамичной модификацией Sandero Stepway вполне согласуются с настроением, заданным в телерекламе. Автомобиль со 113-сильным мотором без задержки реагирует на «газ» и уверенно ускоряется с самых «низов». С набором скорости запал нашего испытуемого несколько угасает, но задора для быстрых перестроений и обгонов тем не менее хватает. Нужно только не стесняться и пришпоривать французского «скакуна» быстрыми переключениями «механики», поддерживая мотор на пике тяги. Тем более что расход топлива при такой манере езды вырастет не сильно – с фактических 10 л/100 км максимум до 11,5 л на «сотню».



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А что, если съехать с асфальта? Я испытал переднеприводный кроссовер на дороге с укатанным снегом и оказался столь же впечатлен, сколь и раздосадован. В копилку достоинств заносим таланты подвески по сглаживанию неровностей и отличную геометрическую проходимость автомобиля. Небольшое межосевое расстояние, клиренс 195 мм и короткие свесы позволяют проходить большинство препятствий «ходом». К недостаткам же отнесу неотключаемую систему стабилизации. Из-за таких настроек Sandero Stepway с трудом взбирается даже на невысокие скользкие подъемы – при намеке на пробуксовку электроника программно «душит» двигатель и штурм сходит на нет.

Но выход имеется. Во-первых, ESP предлагается в пакете опций лишь для топовых исполнений модели. Во вторых, как мне сообщили представители компании, сейчас изучается возможность снабдить модель алгоритмом отключения ESP. По такому же пути, кстати, пошел АвтоВАЗ с соплатформенным XRAY. Тольяттинская модель дебютировала с неотключаемой системой стабилизации, однако в ходе первой же модернизации добавился механизм ее деактивации – соответствующая кнопка прописалась на передней панели.

На какие еще преимущества, кроме цены 639 990 рублей за базовый кроссовер (755 990 рублей за тестовый автомобиль в топовом исполнении Privilege), может рассчитывать покупатель? Не в последнюю очередь на честную адаптацию к российским условиям эксплуатации. Скажем, все двигатели Sandero Stepway откалиброваны для уверенного запуска при низких температурах, лобовое стекло можно оснастить за доплату функцией обогрева, имеются штатная защита двигателя и топливопроводов, генератор повышенной мощности и аккумулятор увеличенной емкости. Важно и то, что модель предлагается с гарантией три года или 100 000 км пробега. Жаль только, что в топливный бак теперь допустимо заливать бензин не ниже АИ-95. Предшественник, помнится, с легкостью переваривал и 92-й.

Как бы то ни было, Renault Sandero Stepway в той же мере практичен, в какой и симпатичен. Неудивительно, что он понравился и молодому жениху, и его будущему солидному тестю из рекламного ролика. На мой взгляд, они оба – потенциальные покупатели.



Технические характеристики Sandero Stepway 1.6 МТ5





Габариты, мм





4080х1757х1618





Колесная база, мм





2589





Диаметр разворота, м





9,7





Дорожный просвет, мм





195





Объем багажника, л





320–1200





Снаряженная масса, кг





1161





Тип двигателя





бензиновый L4





Рабочий объем, куб. см





1598





Макс. мощность, л.с./об/мин





113/5500





Макс. момент, Нм/об/мин





152/4000





Привод





передний





Трансмиссия





5-ступенчатая механическая





Макс. скорость, км/ч





172





Время разгона 0–100 км/ч, с





11,1





Расход топлива (средний), л/100 км





6,9





Объем бака, л





50




Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 16:45      |      Категория:  Автоновости
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