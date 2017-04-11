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Mercedes выставила неправильное давление в шинах Валттери Боттаса в гонке в Бахрейне

Отсутствие темпа Вальттери Боттаса на первом отрезке гонки в Бахрейне явилось результатом ошибки команды Mercedes, у которой сломался генератор на стартовой решетке, в результате чего механики выставили неправильное давление в шинах финна.

Валттери стартовал с поула, но не мог долго находиться под сильным прессингом со стороны Себастьяна Феттеля.

«Наш генератор сломался еще на стартовой решетке, и мы не смогли выставить правильное давление в шинах Валттери, – сказал босс Mercedes Тото Вольф. – Мы знали, что ему придется тяжело.

Мы ничего не смогли сделать с Себастьяном, который шел вторым, поэтому у Ferrari появился шанс обойти нас на пит-стопах.

Они сделали это довольно рано, что привело их в итоге к победе».

Боттас, занявший третье место, рассказал, каковы были ощущения от пилотирования с такой резиной: «Давление в моих шинах было выше примерно на один квадратный фунт на дюйм. Каждый стремится выставить минимальное давление, регламентированное Pirelli, которое и так очень высокое.

Всё, что выше – очень плохо. Казалось, что шины сильно перегреваются. Они не работали так как надо, поскольку перегревались от контакта с поверхностью, так что не было ни баланса, ни сцепления».

После пит-стопа Боттас преследовал Феттеля, но вскоре его темп снова упал. Гонщик не знает, в чем была проблема на втором и третьем отрезках.

«У меня нет объяснения, почему потом задняя резина не работала, – поделился Боттас. – Это было ненормально.

Я делал всё, чтобы справиться с избыточной поворачиваемостью. Новые шины работали нормально, но как только поднималась температура поверхности, становилось сложнее. Странная гонка и необъяснимая во многом для меня».

Текстовую трансляцию гонки в Бахрейне с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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