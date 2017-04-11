Mercedes выставила неправильное давление в шинах Валттери Боттаса в гонке в Бахрейне
Отсутствие темпа Вальттери Боттаса на первом отрезке гонки в Бахрейне явилось результатом ошибки команды Mercedes, у которой сломался генератор на стартовой решетке, в результате чего механики выставили неправильное давление в шинах финна.Валттери стартовал с поула, но не мог долго находиться под сильным прессингом со стороны Себастьяна Феттеля.«Наш генератор сломался еще на стартовой решетке, и мы не смогли выставить правильное давление в шинах Валттери, – сказал босс Mercedes Тото Вольф. – Мы знали, что ему придется тяжело.Мы ничего не смогли сделать с Себастьяном, который шел вторым, поэтому у Ferrari появился шанс обойти нас на пит-стопах.Они сделали это довольно рано, что привело их в итоге к победе».Боттас, занявший третье место, рассказал, каковы были ощущения от пилотирования с такой резиной: «Давление в моих шинах было выше примерно на один квадратный фунт на дюйм. Каждый стремится выставить минимальное давление, регламентированное Pirelli, которое и так очень высокое.Всё, что выше – очень плохо. Казалось, что шины сильно перегреваются. Они не работали так как надо, поскольку перегревались от контакта с поверхностью, так что не было ни баланса, ни сцепления».После пит-стопа Боттас преследовал Феттеля, но вскоре его темп снова упал. Гонщик не знает, в чем была проблема на втором и третьем отрезках.«У меня нет объяснения, почему потом задняя резина не работала, – поделился Боттас. – Это было ненормально.Я делал всё, чтобы справиться с избыточной поворачиваемостью. Новые шины работали нормально, но как только поднималась температура поверхности, становилось сложнее. Странная гонка и необъяснимая во многом для меня».Текстовую трансляцию гонки в Бахрейне с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
торую крупную победу кряду одержали на традиционном юношеском турнире "Приморские надежды-2014" футболисты "Луча-Энергии-97". В матче 3-го тура подопечные Александра Романченко сокрушили сверстников...
Руководитель Sauber Мониша Кальтенборн не стала перекладывать вину на одного из гонщиков по итогам столкновения Маркуса Эрикссона и Фелипе Насра на Гран При Монако. Результатом коллизии стал двойной...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!